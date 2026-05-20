Υποστηρίζοντας τα TEDx UniversityOfCrete & TEDx Mavili.

Δυναμικό «παρών» έδωσε η ZeniΘ στα TEDx UniversityOfCrete και TEDx Mavili, που πραγματοποιήθηκαν στις 9 και 16 Μαΐου αντίστοιχα, υποστηρίζοντας δύο διοργανώσεις που δίνουν βήμα στις νέες γενιές και αναδεικνύουν σύγχρονες οπτικές και προβληματισμούς. Με οδηγό τη σκέψη ότι οι ιδέες μπορούν να αλλάξουν την ανθρώπινη ενέργεια, η ZeniΘ στάθηκε δίπλα σε μια δυναμική κοινότητα που εξελίσσεται, μαθαίνει και διαμορφώνει τη δική της πορεία.

Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Zen Energy booth, να ενημερωθούν για ενεργειακά θέματα, να συμμετάσχουν σε ένα παιχνίδι που συνδύαζε γνώση και διασκέδαση και να κερδίσουν branded δώρα. Με κεντρικό μήνυμα «Master Your Costs. Zen Your Energy», η ZeniΘ έφερε την ενέργεια πιο κοντά στο κοινό, με μια μοναδική, διαδραστική προσέγγιση που ανέδειξε τη διαχείρισή της με τρόπο απλό, σύγχρονο και ουσιαστικό. Μέσα από το «Ζεν ή Δεν;», ένα σύντομο και ευχάριστο quiz προσωπικότητας πέντε ερωτήσεων, οι συμμετέχοντες καλούνταν να απαντήσουν σε καθημερινά, οικεία σενάρια και να ανακαλύψουν τον δικό τους ενεργειακό τύπο, από τον ZEN Master έως τον Adrenaline Junkie ή τον Chill Traveler.

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, οι επισκέπτες είχαν επίσης την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ενεργειακές λύσεις της ZeniΘ, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις διαφορετικές ανάγκες των καταναλωτών, με ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμα Power Home Student, το οποίο έχει αναπτυχθεί για να υποστηρίζει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες των φοιτητών μέσα από ευέλικτες και προσιτές λύσεις.

Ο Julien Bettinger, Retail Director της ZeniΘ, δήλωσε σχετικά: «Η παρουσία μας στα TEDx Crete και TEDx Mavili είναι κάτι περισσότερο από μια συμμετοχή. Είναι μια ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά στη νέα γενιά, να αφουγκραστούμε τις ανάγκες και τις ανησυχίες της και να αντλήσουμε έμπνευση από τον τρόπο που σκέφτεται και δημιουργεί. Στη ZeniΘ, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ενημέρωση γύρω από τα ενεργειακά θέματα, με έναν τρόπο σύγχρονο, απλό και πιο διαδραστικό, καθώς πιστεύουμε ότι η γνώση γίνεται πιο ουσιαστική όταν συνδυάζεται με την εμπειρία.»

Η ZeniΘ συνεχίζει να προσφέρει κορυφαία ενέργεια σε ιδέες και δράσεις με άξονα τον πολιτισμό και την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας την ανθρώπινη ενέργεια ως κινητήρια δύναμη για δημιουργία, καινοτομία και εξέλιξη.