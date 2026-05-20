Η εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούταν στο Ηράκλειο προσποιούταν τους υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Στη σύλληψη ενός 23χρονου που φέρεται να συμμετείχε σε εγκληματική ομάδα που διέπραττε τηλεφωνικές απάτες, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Ηράκλειο Κρήτης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., εξιχνιάστηκαν τέσσερις περιπτώσεις, δύο τετελεσμένες και δύο σε απόπειρα, που σημειώθηκαν κατά το διήμερο 18 και 19 Μαΐου

Τα μέλη της εγκληματικής ομάδας φέρεται να επικοινωνούσαν τηλεφωνικά κυρίως με ηλικιωμένους πολίτες, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Με πρόσχημα υποτιθέμενο κίνδυνο διαρροής, έπειθαν τα θύματά τους να απομακρύνουν χρήματα και τιμαλφή από τα σπίτια τους και να τα τοποθετούν σε εξωτερικούς, μη επιτηρούμενους χώρους, από όπου τα παραλάμβανε συνεργός.

Με τη μέθοδο αυτή, οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό 200 ευρώ και κοσμήματα συνολικής αξίας που ξεπερνά τις 37.000 ευρώ. Από την αξιοποίηση στοιχείων και την αστυνομική έρευνα ταυτοποιήθηκε ο 23χρονος, ο οποίος φέρεται να είχε τον ρόλο της παραλαβής των τιμαλφών, μεταβαίνοντας με ΙΧΕ αυτοκίνητο στις οικίες των θυμάτων.

Ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε το βράδυ της 19ης Μαΐου 2026 στα Χανιά, από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ, τη στιγμή που επιχειρούσε να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν πριν τον απόπλου. Σε έλεγχο που ακολούθησε, τόσο στον ίδιο όσο και στο όχημά του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το σύνολο των αφαιρεθέντων κοσμημάτων, καθώς και μία συσκευή κινητής τηλεφωνίας. Τα κλοπιμαία αποδόθηκαν στους νόμιμους κατόχους τους, ενώ το αυτοκίνητο κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.