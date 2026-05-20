Η παράσταση ξεκινάει από την Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη στις 2 Ιουνίου.

«Τακούνια στον Βάλτο», το νέο έργο του Άκη Δήμου, μία ποπ πολιτική κωμωδία, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου στην Ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Η παράσταση θα επισκεφτεί στο πλαίσιο περιοδείας παράλληλα με την Ταράτσα του Λαμπέτη μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Τη σκηνοθεσία υπογράφουν ο Μανώλης Δούνιας και ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Στην (πολιτική) σκηνή του θεάτρου: Αιμίλιος Χειλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα Τουμασάτου, Αλέκος Συσσοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης.

Λίγα λόγια για την παράσταση

Ένας Υπουργός, η γυναίκα του, ένα στέλεχος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Μια εκκεντρική, φιλόδοξη συγγραφέας κι ένας ανερχόμενος, εξίσου φιλόδοξος δημοσιογράφος. Ένας φλογερός (λέμε τώρα) έρωτας, που κάποιοι δεν μπορούν να ξεχάσουν και κάποιοι δεν θέλουν να θυμούνται. Μια επέτειος γάμου που εξελίσσεται σε φάρσα, ένα σωρό άπλυτα που βγαίνουν στη φόρα (αλλά δεν υπάρχει νερό για να πλυθούν) και η δημόσια ζωή μιας χώρας που από άλλα κινδυνεύει και γι’ άλλα καίγεται . Και όλα αυτά ενώ όλοι περιμένουν από στιγμή σε στιγμή την άφιξη του Πρωθυπουργού στην δεξίωση.

Μια ποπ πολύχρωμη κωμωδία για τις γκρίζες ζώνες της πολιτικής (και όχι μόνο).

Ταυτότητα παράστασης



Κείμενο: Άκης Δήμου

Σκηνοθεσία: Μανώλης Δούνιας – Αιμίλιος Χειλάκης

Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη

Μουσική – Ηχητικός Σχεδιασμός: Κώστας Νικολόπουλος

Φωτισμοί: Νίκος Σωτηρόπουλος

Βοηθός Σκηνοθετών: Θάνος Χατζόπουλος

Βοηθός Σκηνογράφου : Νεκταρία Ηλιάκη

Φωτογραφίες-Trailer : Έφη Καρανικόλα

Πληροφορίες

Ημέρες παραστάσεων: Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη & Τετάρτη

Ώρα έναρξης : 21.00

Χώρος : Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη (Λ. Αλεξάνδρας 106, Αθήνα)

Εισιτήρια : Α' Ζώνη -Τραπέζι : 20 €, Β' Ζώνη : 18 €

Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

Καλοκαιρινή Περιοδεία 2026

Τιμές εισιτήριων : 18€ στα φυσικά σημεία πώλησης και στη more.com

Γενική Είσοδος : 22€ στο ταμείο την ημέρα της παράστασης

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας - Γιώτα Καραίσκου- Κατερίνα Σταθάτου : 211- 1026277

Δευτ- Παρ : 11:00 -19:00

E-mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πληροφορίες : www.a-th.gr

Στάσεις περιοδείας

Ιούνιος 2026

Πέμπτη 18/06/2026 – Καλαμάτα – Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας

Ιούλιος 2026

Παρασκευή 10/07/2026 – Κοζάνη – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Κοζάνης

Σάββατο 11/07/2026 – Ιωάννινα – Υπαίθριο Θέατρο ΕΗΜ Ιωαννίνων

Κυριακή 12/07/2026 – Τρίκαλα – Υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο Φρούριο Τρικάλων

Πέμπτη 16/07/2026 – Κατερίνη – Δημοτικό Θέατρο Πάρκου Κατερίνης

Παρασκευή 17/07/2026 – Θεσσαλονίκη – Θέατρο Δάσους

Σάββατο 18/07/2026 – Πολύγυρος – Ανοιχτό Θέατρο Πολυγύρου

Κυριακή 19/07/2026 – Βέροια – Θέατρο Άλσους Μελίνα Μερκούρη Βέροιας

Παρασκευή 31/07/2026 – Λάρισα – Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Αύγουστος 2026

Σάββατο 01/08/2026 – Ωρωπός – Σινεμά Αθηναία Ωρωπού

Κυριακή 02/08/2026 – Αίγινα – Προαύλιο 2ου Δημοτικού Σχολείου Αίγινας

Σεπτέμβριος 2026

Πέμπτη 03/09/2026 – Βόλος – Δημοτικό Θέατρο Μελίνα Μερκούρη Βόλου