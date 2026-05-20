Περιστατικό αισχροκέρδειας σημειώθηκε από οδηγό ταξί.

Χειροπέδες σε έναν οδηγό ταξί στην περιοχή του Πειραιά πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας το απόγευμα της Τρίτης, 19/05, ο οποίος κατηγορείται ότι εισέπραξε υπερβολικό κόμιστρο από επιβάτες χωρίς να λειτουργεί το ταξίμετρο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., ο 40χρονος οδηγός ταξί εντοπίστηκε από αστυνομικούς και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε διαπιστώθηκε ότι δεν είχε θέσει σε λειτουργία το ταξίμετρο. Παράλληλα, φέρεται να εισέπραξε το ποσό των 45 ευρώ για τη διαδρομή έναντι του ποσού των 20 που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη διαδρομή.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα και σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για είσπραξη υπερβολικού κομίστρου.