Για τον θάνατο του 47χρονου στην Κάλυμνο συνελήφθη ο κυβερνήτης του αλιευτικού σκάφους.

Χειροπέδες σε έναν 44χρονο πέρασαν το πρωί της Δευτέρας (18/05) στελέχη του Λιμεναρχείου Καλύμνου με τη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, το βράδυ της Κυριακής εντοπίστηκε ένας 47χρονος χωρίς της αισθήσεις του σε θαλάσσια περιοχή νότια της Καλύμνου, ο οποίος είχε πέσει από αλιευτικό σκάφος. Άμεσα έσπευσε στο σημείο περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο ανέσυρε τον 47χρονο, ενώ στο αλιευτικό σκάφος βρισκόταν ο 44χρονος κυβερνήτης.

Ο 47χρονος βρέθηκε να κρέμεται από σωσίβια κουλούρα του αλιευτικού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στον λιμένα του Καλύμνου, όπου διενεργήθηκε αυτοψία και λήψη βιολογικού υλικού. Μάλιστα, ο άτυχος άνδρας έφερε τραύματα από μαχαίρι.

Από το Λιμεναρχείο Καλύμνου παραγγέλθηκε διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Δωδεκανήσου, ώστε να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου από την εγκληματική ενέργεια.

Όπως ανακοίνωσε το Λιμενικό, τόσο ο 44χρονος κατηγορούμενος όσο και το θύμα είχαν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.