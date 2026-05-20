Το Athens Photo World συνεχίζει και φέτος την παρουσία του στον δημόσιο χώρο της Αθήνας με δύο μεγάλες υπαίθριες εκθέσεις και ένα ανοιχτό πάρτι στο κέντρο της Αθήνας.

Από τις 29 Μαΐου, το Athens Photo World συναντά ξανά το κοινό στους δρόμους της Αθήνας, παρουσιάζοντας δύο μεγάλες υπαίθριες εκθέσεις που συνομιλούν με την ιστορία, τον αθλητισμό και τη σύγχρονη ελληνική ταυτότητα.

Για ακόμη μία χρονιά, οι περιφράξεις του Εθνικού Κήπου και του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών μεταμορφώνονται σε ανοιχτές γκαλερί προσβάσιμες σε όλους, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες της πόλης σε μια μοναδική εμπειρία φωτογραφίας μέσα στον αστικό ιστό.

Το Athens Photo World παρουσιάζει από 29 Μαΐου έως και 31 Ιουλίου στον Εθνικό Κήπο την έκθεση «Η Ιστορία του Μουντιάλ σε εικόνες / Associated Press», μια μεγάλη υπαίθρια αναδρομή στην ιστορία της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη, παράλληλα με το φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου.

Η έκθεση περιλαμβάνει 121 εμβληματικές φωτογραφίες από το αρχείο του διεθνούς ειδησεογραφικού πρακτορείου Associated Press, αποτυπώνοντας ιστορικές στιγμές από το 1950 έως σήμερα — εικόνες που έχουν χαραχθεί στη συλλογική μνήμη εκατομμυρίων φιλάθλων.



Κατά μήκος των λεωφόρων Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας, 48 μεγάλου μεγέθους κάδρα αναδεικνύουν τη συγκίνηση, την ένταση, τη νίκη, την ήττα και τις στιγμές που ξεπέρασαν τα όρια του αθλητισμού για να γίνουν παγκόσμια πολιτισμικά σύμβολα. Μια ανοιχτή εμπειρία εικόνας και μνήμης, διαθέσιμη σε κάθε περαστικό, όλες τις ώρες της ημέρας.



Με αφορμή την έναρξη της έκθεσης στον Εθνικό Κήπο, τα social media του Athens Photo World θα φιλοξενήσουν, από τις 29 Μαΐου, μια ξεχωριστή σειρά αφιερωμένη στις «μικρές ιστορίες των Μουντιάλ». Ο κορυφαίος αθλητικός δημοσιογράφος Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα μοιράζεται καθημερινά με το κοινό μοναδικές αφηγήσεις, εμπνευσμένες από τις εμβληματικές φωτογραφίες του αρχείου του Associated Press, φωτίζοντας άγνωστες στιγμές, παρασκήνια και ανθρώπινες ιστορίες πίσω από τη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του κόσμου.

Παράλληλα, το Athens Photo World επιστρέφει για έβδομη συνεχή χρονιά στην περίφραξη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσιάζοντας από 29 Μαΐου έως 31 Αυγούστου 2026 τη φωτογραφική έκθεση «Μίτος, το Νήμα της Ελλάδας» του Μιχάλη Παππά.

Μέσα από 13 επιλεγμένες εικόνες, η ελληνική παράδοση επανασυστήνεται μέσα από μια σύγχρονη φωτογραφική ματιά. Παραδοσιακές φορεσιές «ζωντανεύουν» πάνω σε σημερινές μορφές, δημιουργώντας μια ποιητική αφήγηση για τη συνέχεια, τη μεταμόρφωση και τη διαχρονικότητα της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Η μακροχρόνια συνεργασία του Athens Photo World με τον Δήμο Αθηναίων συνεχίζει να εξελίσσεται, μετατρέποντας τη φωτογραφία σε μια ζωντανή δημόσια εμπειρία που ενώνει κατοίκους, επισκέπτες και διαφορετικές κοινότητες μέσα από τη δύναμη της εικόνας.

Το Athens Photo World γιορτάζει την έναρξη των θερινών του εκθέσεων για το 2026 με ένα ανοιχτό για το κοινό πάρτι, σε συνεργασία με το This is Athens City Festival του Δήμου Αθηναίων και το Athens Cocktails, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, στις 19:00, στο Stoa Culture, τον εμβληματικό χώρο πολιτισμού στην καρδιά της Αθήνας.

Μεγάλος χορηγός ΔΕΗ Α.Ε.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Αθηναίων

Με την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας Δήμου Αθηναίων