Η σωστή διαχείριση χρόνου, η ψυχραιμία και η αποφυγή των «παγίδων» μπορούν να κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα καλό και ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα στις Πανελλήνιες 2026.

Οι Πανελλήνιες 2026 εκτός των άλλων είναι και μια δοκιμασία στρατηγικής, ψυχραιμίας και σωστής διαχείρισης χρόνου. Πολλοί μαθητές έχουν προετοιμαστεί επαρκώς στην ύλη, όμως την ώρα της εξέτασης δυσκολεύονται να οργανώσουν σωστά τα λεπτά που έχουν στη διάθεσή τους. Αυτό συχνά οδηγεί σε άγχος, βιαστικά λάθη ή ακόμη και σε ημιτελή θέματα, κάτι που μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη βαθμολογία.

Η σωστή διαχείριση χρόνου ξεκινά πριν ακόμη δοθεί η πρώτη απάντηση. Το πρώτο βήμα μέσα στην αίθουσα είναι η προσεκτική ανάγνωση όλων των θεμάτων. Δεν πρέπει να υπάρχει βιασύνη. Ο μαθητής χρειάζεται να καταλάβει τι ακριβώς ζητάει κάθε άσκηση, να εντοπίσει τη δυσκολία της και να σχηματίσει ένα αρχικό πλάνο στο μυαλό του για το πώς θα προχωρήσει. Αυτά τα λίγα λεπτά στην αρχή συχνά κάνουν μεγάλη διαφορά στη συνέχεια της εξέτασης.

Στη συνέχεια, μια από τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές είναι η επιλογή της σειράς απαντήσεων. Δεν είναι υποχρεωτικό να απαντηθούν τα θέματα με τη σειρά που δίνονται. Αντίθετα, είναι πιο αποδοτικό να ξεκινήσει ο υποψήφιος από εκείνα που γνωρίζει καλύτερα. Αυτό βοηθά όχι μόνο στο να συγκεντρώσει γρήγορα βαθμολογικά «σίγουρες» μονάδες, αλλά και στο να αποκτήσει ψυχολογική σταθερότητα. Όταν το πρώτο μέρος του γραπτού κυλά ομαλά, μειώνεται το άγχος και ενισχύεται η αυτοπεποίθηση.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα λάθη, που αποτελεί και βασική «παγίδα», είναι η υπερβολική παραμονή σε ένα δύσκολο ερώτημα. Πολλοί μαθητές προσπαθούν να το λύσουν με κάθε κόστος, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από άλλα θέματα που θα μπορούσαν να τους αποφέρουν μονάδες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η σωστή επιλογή είναι να προχωρήσουν παρακάτω και να επιστρέψουν αργότερα, όταν το μυαλό θα είναι πιο καθαρό και λιγότερο πιεσμένο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dimpjz8zig0h?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μια ακόμη σημαντική παγίδα είναι η τελειομανία. Η ανάγκη να είναι κάθε απάντηση «τέλεια» οδηγεί συχνά σε καθυστέρηση και πίεση χρόνου. Στις εξετάσεις, ο στόχος δεν είναι η υπερβολική ανάλυση ενός θέματος, αλλά η σωστή και ολοκληρωμένη κάλυψη όσο το δυνατόν περισσότερων ερωτήσεων μέσα στο διαθέσιμο χρόνο. Η ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και στην ταχύτητα είναι καθοριστική. Όπως τονίζει ο εκπαιδευτικός αναλυτής Στράτος Στρατηγάκης απευθυνόμενους στους υποψηφίους «Διαβάστε προσεκτικά τα θέματα. Ξεκινήστε απ’ αυτά που γνωρίζετε καλύτερα. Όπως γνωρίζετε έχουν διαφορετικό βαθμό δυσκολίας. Το 4ο θέμα (στα μαθήματα που έχουν 4 θέματα) λογικά θα είναι το δυσκολότερο. Μη ξεκινήσετε απ’ αυτό. Τώρα είστε κυνηγοί… μονάδων. Προσπαθείτε να συγκεντρώσετε τις περισσότερες δυνατές μονάδες από τις 100 που υπάρχουν στα θέματα. Δεν προσπαθείτε να φανείτε μάγκες λύνοντας το 4ο θέμα. Το 4ο θέμα σας δίνει 25 μονάδες, όσες και το πρώτο, που θεωρητικά είναι το ευκολότερο. Δεν έχει νόημα να λύσετε το 4ο και να χάσετε το πρώτο.»

Εξίσου κρίσιμο σημείο είναι η λανθασμένη αίσθηση του χρόνου. Πολλοί μαθητές δεν ελέγχουν καθόλου πόσο χρόνο αφιερώνουν σε κάθε ενότητα, με αποτέλεσμα να φτάνουν στο τέλος χωρίς να έχουν προλάβει να ολοκληρώσουν το γραπτό. Για αυτό είναι σημαντικό να γίνεται περιοδικός έλεγχος της ώρας, ώστε να υπάρχει συνεχής προσαρμογή του ρυθμού.

Τέλος, δεν πρέπει να παραλείπεται ο χρόνος για επανέλεγχο. Τα τελευταία λεπτά της εξέτασης είναι πολύτιμα, καθώς δίνουν τη δυνατότητα να εντοπιστούν απλά λάθη, παραλείψεις ή αστοχίες που μπορούν να κοστίσουν μονάδες χωρίς λόγο.

Όπως τονίζουν και οι εκπαιδευτικοί η επιτυχία στις Πανελλήνιες δεν εξαρτάται μόνο από το τι γνωρίζει ένας μαθητής, αλλά και από το πώς το διαχειρίζεται μέσα στον χρόνο της εξέτασης. Με ψυχραιμία, στρατηγική και σωστή κατανομή χρόνου, κάθε υποψήφιος μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρο τις δυνατότητές του και να αποδώσει πολύ καλύτερα, χωρίς να εγκλωβιστεί στο άγχος της στιγμής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dik2j0korodl?integrationId=40599y14juihe6ly}