Τι συμβολίζει η γιορτή του Αγίου Πνεύματος που φέρνει τριήμερο με κλειστά σχολεία στο παραπέντε της λήξης της σχολικής χρονιάς.

Αντίστροφα μετρούν μαθητές και εκπαιδευτικοί για την αργία του Αγίου Πνεύματος, που φέτος «πέφτει» τη Δευτέρα 1η Ιουνίου και δημιουργεί το τελευταίο τριήμερο της σχολικής χρονιάς πριν από εξετάσεις και καλοκαιρινές διακοπές.

Η συγκεκριμένη αργία, που συνδέεται με το Πάσχα και εορτάζεται 50 ημέρες μετά την Κυριακή του Πάσχα, αποτελεί κάθε χρόνο μια μικρή «ανάσα» για τη σχολική κοινότητα λίγο πριν την ολοκλήρωση της χρονιάς. Λόγω της αργίας, τροποποιείται και το πρόγραμμα των Πανελληνίων 2026. Οι υποψήφιοι των ΓΕΛ δεν θα εξεταστούν τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, αλλά την Τετάρτη 3 Ιουνίου, στα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με το επιστημονικό πεδίο. Αντίθετα, οι μαθητές των ΕΠΑΛ θα προσέλθουν κανονικά στις εξετάσεις την Τρίτη 2 Ιουνίου, διαγωνιζόμενοι στο μάθημα των Μαθηματικών (Άλγεβρα).

Για χιλιάδες υποψηφίους, το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αναμένεται να λειτουργήσει ως μια σύντομη περίοδος ξεκούρασης και προετοιμασίας πριν από την τελική ευθεία των Πανελληνίων και την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς 2025-2026.

Αγίου Πνεύματος 2026: Τι θα γιορτάσουμε την 1η Ιούνη

Την Κυριακή της Πεντηκοστής (31/5) γιορτάζουμε την εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος στους μαθητές του Χριστού, με μορφή φωτιάς, σαν φλόγες πάνω στα κεφάλια τους, πενήντα μέρες μετά την ανάστασή Του και δέκα μέρες μετά την ανάληψή Του.

Σύμφωνα με την Καινή Διαθήκη, 10 μέρες μετά την Ανάληψη και 50 μέρες μετά το Πάσχα, οι 12 Απόστολοι είχαν συγκεντρωθεί σε ένα σπίτι που βρισκόταν στα Ιεροσόλυμα. Μια δυνατή βροντή ακούστηκε ξαφνικά στον ουρανό. Τότε, 12 γλώσσες που έμοιαζαν με φωτιά κατέβηκαν στο σπίτι και στάθηκαν πάνω από τα κεφάλια των Αποστόλων. Η εμφάνιση του Αγίου Πνεύματος με την μορφή «πύρινων γλωσσών» συμβολίζει τη δύναμη, το φως και τη ζεστασιά που θα λάμβαναν οι Απόστολοι κατά το αποστολικό διακόνημα αλλά και όλοι οι πιστοί. Όπως ακριβώς και η φωτιά. Να φωτίσει τους πιστούς και να παραδίδει τους άπιστους στο πυρ. η γιορτή αυτή συμβολίζει τη λήψη του Αγίου Πνεύματος από όλους εμάς προκειμένου να μας φωτίσει και να μας καθοδηγήσει.

Αυτά συμβολίζει η φωτιά, γιατί όμως εμφανίστηκε η γλώσσα πάνω από τα κεφάλια τους; Οι Απόστολοι έπρεπε μέσω της γλώσσας να κηρύξουν στους λαούς το χαρμόσυνο νέο, την ευαγγελική αλήθεια και ζωή, την επιστήμη της μετάνοιας και της συγχώρεσης. Να σημειωθεί πως, εκείνη την ημέρα είναι η εβραϊκή γιορτή της Πεντηκοστής. Ημέρα που εορτάζεται η παράδοση των Δέκα Εντολών στον Μωυσή στο Όρος Σινά. Η επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος εκπλήρωσε την υπόσχεση που είχε δώσει ο Χριστός στους μαθητές του πριν την Ανάληψη. Μετά την επιφοίτηση βγήκαν από το σπίτι και άρχισαν να κηρύττουν στους Ιουδαίους, μιλώντας στον καθένα στη γλώσσα του «για τα θαυμαστά έργα του Θεού». Ύστερα από το κήρυγμα του Απόστολου Πέτρου, εκείνη την ημέρα βαφτίστηκαν 3.000 νέοι πιστοί. Από το τότε το Άγιο Πνεύμα είναι δίπλα στους πιστούς και βοηθάει τους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό ώστε να αγωνιστούν για τη Σωτηρία της ψυχής τους.

Την επομένη της Πεντηκοστής, ημέρα Δευτέρα, η Εκκλησία τιμά το Άγιο Πνεύμα με την γιορτή του Αγίου Πνεύματος. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα τρίτο πρόσωπο, διαφορετικό από τον Πατέρα Θεό και τον Υιό (το Χριστό), αλλά ομοούσιο με Αυτούς, που «εκπορεύεται από τον Πατέρα» (δηλ. παίρνει τη ζωή Του, «γεννιέται» από το Θεό Πατέρα*) και μαζί με τον Πατέρα και τον Υιό είναι η Αγία Τριάδα, ο Τριαδικός Θεός. Είναι ομοούσιο με τα πρόσωπα του Πατρός και του Υιού και κατά το Σύμβολο της Πίστεως «συνπροσκυνείται και συνδοξάζεται» με τον Πατέρα και με τον Υιό, ίσο κατά τη λατρεία και την τιμή.