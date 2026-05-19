Οι καλύτερες νέες ερμηνείες της θεατρικής σεζόν 2024-2025.

Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2026 στο Ακροπόλ Παλλάς, η τελετή απονομής των Θεατρικών Βραβείων «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν». Από φέτος τα βραβεία είναι υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού (μετά την ψήφιση του Νόμου 5179/2025), με την Υπουργό Λίνα Μενδώνη να ανοίγει την τελετή.

Οι μεγάλοι νικητές της βραδιάς που κατέκτησαν ήταν οι ηθοποιοί Έβελυν Ασουάντ και Βασίλης Μπούτσικος, κερδίζοντας το βραβείο «Μελίνα Μερκούρη» και «Δημήτρης Χορν» αντίστοιχα.

Η Έβελυν Ασουάντ ξεχώρισε για την ερμηνεία στον ρόλο της Κασσάνδρας, στην παράσταση «Ορέστεια» του Αισχύλου, σε σκηνοθεσία του Θεόδωρου Τερζόπουλου, η οποία παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο το 2024 και λόγω της τεράστιας επιτυχίας επαναλήφθηκε το 2025.

Την ιστορική Χρυσή Καρφίτσα της Μελίνας Μερκούρη παρέδωσε στην ηθοποιό η περσινή νικήτρια, Μαίρη Μηνά. Το βραβείο, που θεσπίστηκε το 2007, συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ και τιμητικό δίπλωμα.

Θυμίζουμε ότι φετινές υποψήφιες για το βραβείο ήταν επίσης οι: Νάντια Κατσούρα για το ρόλο της Μαργαρίτας στον «Φάουστ» και Λήδα Κουτσοδασκάλου για το ρόλο της Λώρας στον «Γυάλινο Κόσμο».

Ο Βασίλης Μπούτσικος, ο φετινός νικητής του βραβείου «Δημήτρης Χορν» ξεχώρισε για το ρόλο του Αγοριού στο έργο «Καταραμένος κόσμος» σε σκηνοθεσία Βασίλη Μαυρογεωργίου και για το ρόλο του Πωλητή στο «Βαδίζοντας» του Τόμας Μπέρνχαρντ σε σκηνοθεσία Αλεξάνδρας Καζάζου.

Τον Χρυσό Σταυρό του Δημήτρη Χορν παρέδωσε στον Μπούτσικο ο περσινός νικητής, Γιάννης Τσουμαράκης. Το βραβείο συνοδεύεται επίσης από χρηματικό έπαθλο 5.000 ευρώ.

Φετινοί υποψήφιοι ήταν ακόμα οι: Χρήστος Διαμαντούδης για το ρόλο του Χάμεντ στο «Το Αγόρι με τις δύο καρδιές», Γιώργος Ζυγούρης ως Μιτς στο «Λεωφορείο ο Πόθος», Πάνος Παπαδόπουλος ως Βλαδίμηρος στο «Περιμένοντας τον Γκοντό», Νίκος Στεργιώτης για το ρόλο του Τσάμπι στο «Να ξέρετε πως αυτό που ακούτε είναι σφύριγμα τρένου» και Βασίλης Τρυφουλτσάνης για το ρόλο του Πασκουάλ Άντερσεν στο «Το Συνέδριο για το Ιράν».