Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε ισχυρή εκκίνηση για το πρώτο τρίμηνο του 2026, με την πλήρη ενοποίηση της Bally’s International Interactive (BII) να αλλάζει ουσιαστικά το μέγεθος και το αποτύπωμα του ομίλου, οδηγώντας σε εκρηκτική αύξηση εσόδων και λειτουργικής κερδοφορίας.

Τα έσοδα ανήλθαν στα 268,1 εκατ. ευρώ έναντι 95,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA διαμορφώθηκαν στα 100,2 εκατ. ευρώ από 30,2 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA ενισχύθηκε στο 37,4%, αυξημένο κατά 5,8 ποσοστιαίες μονάδες.

Καθοριστική για τις επιδόσεις ήταν η συμβολή της BII, η οποία πρόσθεσε 183,9 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών και 72,7 εκατ. ευρώ στα προσαρμοσμένα EBITDA, διαμορφώνοντας περιθώριο κερδοφορίας 39,5%. Η ενσωμάτωση της δραστηριότητας ενίσχυσε σημαντικά το online B2C αποτύπωμα του ομίλου, με το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίζει την ανοδική του πορεία, καταγράφοντας ανάπτυξη 10,5% στο πρώτο τρίμηνο, ενώ τα προκαταρκτικά στοιχεία του Απριλίου έδειξαν νέα αύξηση εσόδων κατά 11,5% σε ετήσια βάση, στα 52 εκατ. στερλίνες.

Σε pro forma βάση, ο ενοποιημένος οργανισμός εμφάνισε για τη δωδεκάμηνη περίοδο έσοδα 1,06 δισ. ευρώ και προσαρμοσμένα EBITDA 427,2 εκατ. ευρώ, με περιθώριο 40,2%, επίδοση που κινείται εντός των προβλέψεων της διοίκησης. Την ίδια ώρα, η συνολική ρευστότητα του ομίλου διαμορφώθηκε στα 417,3 εκατ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου, εκ των οποίων 257,3 εκατ. ευρώ αφορούν ταμειακά διαθέσιμα, ενώ παραμένει πλήρως αχρησιμοποίητη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 160 εκατ. ευρώ.

Στο επιχειρησιακό μέτωπο, η Bally’s Intralot προχώρησε και σε δύο σημαντικές κινήσεις ανάπτυξης. Στην Αυστραλία εξασφάλισε εκ νέου μέσω της θυγατρικής Intralot Gaming Services 15ετή άδεια εποπτείας παιγνιομηχανών στην Πολιτεία της Βικτώριας, με έναρξη ισχύος από τον Αύγουστο του 2027, ενώ στη Χιλή υπέγραψε νέο συμβόλαιο έως 12ετούς διάρκειας με την κρατική λοταρία Polla Chilena de Beneficencia για λύσεις λοταρίας, αθλητικού στοιχηματισμού και ψηφιακής τεχνολογίας.