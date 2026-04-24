Νέο πολυετές συμβόλαιο στη Χιλή εξασφάλισε η Bally’s Intralot, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή της παρουσία στον τομέα των τυχερών παιχνιδιών και των ψηφιακών τεχνολογιών. Η εταιρεία ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας με την Polla Chilena de Beneficencia S.A., την κρατική λοταρία της Χιλής, κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, με διάρκεια έως 12 έτη.

Το συμβόλαιο περιλαμβάνει βασική περίοδο δέκα ετών και δυνατότητα επέκτασης για ακόμη δύο, ενώ προβλέπει τη συνολική αναβάθμιση των προϊόντων λοταρίας και αθλητικού στοιχήματος της Polla Chilena, τόσο στο επίγειο δίκτυο όσο και στις ψηφιακές πλατφόρμες. Στο επίκεντρο της συμφωνίας βρίσκεται η μετάβαση στο οικοσύστημα LotosX Omni, με στόχο τη δημιουργία μιας ενοποιημένης εμπειρίας για τους παίκτες.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Bally’s Intralot θα εγκαταστήσει ένα ολοκληρωμένο τεχνολογικό πακέτο που περιλαμβάνει το Κεντρικό Λοταριακό Σύστημα LotosX, το PlayerX για τη διαχείριση λογαριασμών παικτών, το RetailerX για τη διαχείριση πρακτορείων, καθώς και την πλατφόρμα αθλητικού στοιχήματος Orion. Παράλληλα, το δίκτυο της λοταρίας σε ολόκληρη τη Χιλή θα ενισχυθεί με 2.500 νέες τερματικές μηχανές τελευταίας γενιάς, εξοπλισμένες με τεχνολογία κάμερας, ενώ πλήρης ανανέωση προβλέπεται για τον ιστότοπο και τις εφαρμογές κινητών συσκευών.

Η συμφωνία αποσκοπεί στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολλαπλών καναλιών, που θα επιτρέπει την απρόσκοπτη συμμετοχή των παικτών τόσο στο φυσικό όσο και στο ψηφιακό περιβάλλον. Εκτιμάται ότι η υλοποίησή της θα ενισχύσει σημαντικά την εμπειρία χρήστη, αλλά και τη λειτουργική αποδοτικότητα και την επεκτασιμότητα της λοταρίας.

Ο γενικός διευθυντής της Polla Chilena, Demián Arancibia Zeballos, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικό ορόσημο εκσυγχρονισμού», επισημαίνοντας ότι δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτιωμένη τεχνολογία, εμπειρία χρήστη και αποδοτικότητα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Robeson Reeves, τόνισε ότι η ανανέωση της συνεργασίας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη στην τεχνογνωσία της εταιρείας και τη δέσμευσή της για την υποστήριξη ρυθμιζόμενων αγορών τυχερών παιχνιδιών.