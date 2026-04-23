Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις για τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε χτες το μεσημέρι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και κυρίως για το επίδομα 300 ευρώ στους συνταξιούχους.

Την έντονη αντίδρασή του στις πρόσφατες κυβερνητικές εξαγγελίες για τη στήριξη των συνταξιούχων εκφράζει, με ανακοίνωσή του, το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων (ΕΝΔΙΣΥ), κάνοντας λόγο για μέτρα που δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας.

Όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση «συνεχίζει να εμπαίζει και να προσβάλλει» τα περίπου 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχων, ανακοινώνοντας, σύμφωνα με το ΕΝΔΙΣΥ, ένα «voucher επιβίωσης» ύψους μόλις 4,16 ευρώ τον μήνα, ποσό που, όπως σχολιάζεται χαρακτηριστικά, αντιστοιχεί «όσο αξίζει ένας καφές».

Στην ίδια ανακοίνωση γίνεται αναφορά και στην ετήσια αύξηση των 50 ευρώ, η οποία χαρακτηρίζεται από το Δίκτυο ως «δήθεν γενναία», με το ΕΝΔΙΣΥ να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «βαφτίζει τη φτώχεια κοινωνική εμβέλεια».

Παράλληλα, το ΕΝΔΙΣΥ διατυπώνει συγκεκριμένα αιτήματα προς την Πολιτεία, ζητώντας:

την πλήρη επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης,

την επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους,

την κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων,

την καταβολή αναδρομικών 11 μηνών σε όλους τους συνταξιούχους.

Κλείνοντας, το Δίκτυο τονίζει ότι «οι συνταξιούχοι δεν είναι “στατιστικό πλεόνασμα”, αλλά οι άνθρωποι που κράτησαν την κοινωνία όρθια», υπογραμμίζοντας πως «η αξιοπρέπειά τους δεν μπορεί να περιοριστεί σε vouchers που προσβάλλουν τη ζωή τους».