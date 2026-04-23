Ξεκάθαρα μηνύματα προς κάθε κατεύθυνση έστειλε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι από το φόρουμ των Δελφών. Η κ. Κοβέσι και ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δέχονται σφοδρές επιθέσεις από υπουργούς της κυβέρνησης και βουλευτές, ειδικά μετά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη νέα δικογραφία με τους βουλευτές της ΝΔ. Στο επίκεντρο των επιθέσεων το τελευταίο χρονικό διάστημα βρέθηκαν και οι Έλληνες εισαγγελείς που εργάζονται για το θεσμό.

Κατά τη συνέντευξη τύπου η κ. Κοβέσι δέχθηκε ερωτήσεις για όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τόνισε για ανανέωση της θητείας των εισαγγελέων: «Δε μπορώ να φανταστώ ότι δεν θα ανανεωθούν οι θητείες των τριών εισαγγελέων. Δεν είναι υπαρκτό σενάριο για εμένα. Έχουν ανανεωθεί οι θητείες τους από το Κολλέγιο Ευρωπαίων Εισαγγελέων. Οι δικαστές είναι ανεξάρτητοι, δεν θα ακολουθήσουν το θόρυβο των πολιτικών. Για εμένα δεν υπάρχει άλλη επιλογή. Η ευρωπαϊκή εισαγγελία είναι το καλύτερο εργαλείο που έχει η Ευρώπη απέναντι στο έγκλημα».

Για τις επιθέσεις πολιτικών επέλεξε να μην απαντήσει σημειώνοντας: «Δεν απαντώ σε πολιτικούς και στις επιθέσεις τους», ενώ για τη συνεργασία της με τις ελληνικές αρχές επεσήμανε πως: «Μέχρι στιγμής, δεν έχω κάτι αρνητικό να πω για τη συνεργασία μας. Πιστεύω ότι οι αρχές έχουν δείξει μεγάλη διάθεση να ακούσουν τις προτάσεις μας.

Φυσικά, υπάρχουν ακόμη ζητήματα που πρέπει να επιλυθούν, όμως μετά από κάθε συνάντηση βλέπω θετικά βήματα προόδου.

Όπως ανέφερα και στις συζητήσεις μας, ακόμη και σε αυτή την υπόθεση, θεωρώ δίκαιη τη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η υπόθεση πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι συναντήσεις που είχαμε χθες με τον Υπουργό Οικονομικών, τον Υπουργό Εσωτερικών και τον Υπουργό Δικαιοσύνης ήταν εποικοδομητικές και καταλήξαμε σε έναν οδικό χάρτη για τα επόμενα βήματα».

Σημείωσε ότι: Αν είσαι εισαγγελέας, είτε θα σε αγαπούν είτε θα σε μισούν. Οι έντιμοι άνθρωποι θα σε στηρίζουν».

Γνωρίζω ότι η δουλειά μας και ο τρόπος που την κάνουμε προκαλούν αντιδράσεις, είπε ακόμη.

«Στην Ελλάδα, αν κάνεις κάποια παρανομία, αν κλέψεις χρήματα, τα πληρώνεις και είσαι ελεύθερος. Για μας αυτό ήταν ένα σοκ», δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, μιλώντας νωρίτερα στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Η κ. Κοβέσι επεσήμανε ότι «δεν μπορώ να ακούω πως ‘έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα’», τονίζοντας ωστόσο πως δεν πιστεύει ότι οι Έλληνες αποδέχονται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής.

«Δεν μπορώ να ακούω πως ‘έτσι γίνονται τα πράγματα στην Ελλάδα’. Αλήθεια; Δεν το νομίζω. Έχω γνωρίσει πολλούς Έλληνες. Έχω λάβει πολλά παράπονα, πολλές επιστολές από Έλληνες. Έλαβα επιστολή από μία αγρότισσα η οποία μου έγραψε ότι δεν έλαβε επιδοτήσεις για το αγρόκτημά της επειδή δεν γνώριζε κάποιον πολιτικό, ενώ άλλοι έλαβαν και έκαναν πολυτελή ταξίδια και αγόρασαν πολυτελή αυτοκίνητα. Όταν λαμβάνεις τέτοια γράμματα, δεν μπορείς να πιστέψεις ότι οι Έλληνες αποδέχονται τη διαφθορά ως τρόπο ζωής. Δεν το πιστεύω αυτό. Δεν είναι έτσι τα πράγματα στην Ελλάδα, τουλάχιστον από τη δική μου οπτική» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η κ. Κοβέσι επεσήμανε ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει καταστεί συνώνυμο της διαφθοράς, με την υπόθεση να χαρακτηρίζεται από πελατειακές σχέσεις. Όπως τόνισε, όσα αναφέρονται στη δικογραφία ορίζονται ως αδικήματα σε όλες τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. «Κανείς στον κόσμο δεν θα με πείσει ότι αυτά αποτελούν μέρος της δουλειάς των πολιτικών» συμπλήρωσε.

Επεσήμανε, εξάλλου, ότι στόχος είναι η έρευνα για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό, ωστόσο σημείωσε ότι υπάρχουν περιορισμοί, όπως το λιγοστό ανθρώπινο δυναμικό που καλείται να μελετήσει χιλιάδες έγγραφα.

Με αφορμή την άρση ασυλίας 13 βουλευτών, η Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέας ξεκαθάρισε ότι η διαδικασία αυτή δεν προδικάζει ενοχή. «Δεν σημαίνει ότι είναι ένοχοι. Είναι ένα βήμα υποχρεωτικό για μας ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την έρευνα», είπε. Τόνισε ότι χωρίς την άρση ασυλίας «δεν μπορούμε να εξετάσουμε πολιτικά πρόσωπα ούτε να συλλέξουμε στοιχεία», υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ζήτημα σεβασμού του νόμου.

Απαντώντας σε αιτιάσεις περί «πολιτικής στοχοποίησης», υπογράμμισε ότι η EPPO ενεργεί αποκλειστικά με βάση το νομικό πλαίσιο. «Δεν ερευνούμε τους πολιτικούς επειδή είναι πολιτικοί. Υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Εδώ το θέμα είναι ο σεβασμός προς τον νόμο», ανέφερε, προσθέτοντας: «Κανείς δεν μπορεί να με πείσει ότι οι κατηγορίες της διαφθοράς είναι μέρος του job description των πολιτικών».

Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν;

Η Επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ζήτησε από όλους να δουν ποιος επικρίνει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και γιατί κάποιος να επιμένει να αλλάξει τους Έλληνες εισαγγελείς.

«Έχουμε αυτό στην Ελλάδα σχετικά με την ανανέωση των Ευρωπαίων Εισαγγελέων μας. Αν κάποιος έχει διαφωνία, αν έχει διαφορετική ερμηνεία, υπάρχει μόνο ένας τρόπος. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εδρεύει στο Λουξεμβούργο. Και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο θα μας πει ποιος έχει δίκιο σε αυτή τη διαφωνία. Για μένα, ο κανονισμός είναι πολύ σαφής. Θα εξηγήσω τη διαδικασία. Όταν ορίζεται ένας Ευρωπαίος Εισαγγελέας οι εθνικές αρχές κάνουν μια πρόταση. Με βάση αυτή την πρόταση, ο Ευρωπαίος Εισαγγελέας πρότεινε στο Σώμα της Εισαγγελίας την ανάθεση. Διορίζει τον εισαγγελέα. Ακριβώς αυτό συνέβη και με όλους τους Έλληνες συναδέλφους μας. Μετά από πέντε χρόνια, σύμφωνα με τον κανονισμό, αυτός ο εισαγγελέας που έχει ήδη οριστεί και εργάζεται, αν αυτός ο εισαγγελέας κάνει εξαιρετική δουλειά και έκαναν σπουδαία δουλειά, το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ανανεώνει την εντολή. Ανανεώνουμε την εντολή δύο Ελλήνων εισαγγελέων μαζί με σχεδόν περισσότερους από 100 Ευρωπαίους εισαγγελείς σε άλλα 22 κράτη μέλη. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο γιατί για εμάς, είναι πολύ σαφές. Αυτό δεν αμφισβητείται», είπε.

«Δεν είναι μια μάχη, δεν είναι διαφορετική ερμηνεία. Δεν πρόκειται για διαφορετικές απόψεις μεταξύ του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κάποιου στην Ελλάδα. Όχι. Αν κάποιος πιστεύει ότι το Κολλέγιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν πήρε τη σωστή απόφαση, πηγαίνετε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο και αμφισβητήστε αυτήν την απόφαση. Αν όχι, δεν υπάρχει λόγος. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και σε αυτό το πλαίσιο, είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτοί οι δύο συνάδελφοι που εργάζονταν για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έκαναν εξαιρετική δουλειά. Είναι εξαιρετικοί εισαγγελείς. Ποιος είναι ο λόγος να μην ανανεωθεί η θητεία τους; Γιατί; Ποιος έχει συμφέρον οι εισαγγελείς που εργάζονται στην υπόθεση Τεμπών στην υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ να μην ανανεωθούν;»