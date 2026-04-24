Ο Χιου Τζάκμαν μας παρουσιάζει μια πιο σκοτεινή πλευρά του Ρομπέν των Δασών.

Η A24 έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τρέιλερ για την επερχόμενη ταινία «The Death of Robin Hood».

Με πρωταγωνιστή έναν... γερασμένο Χιου Τζάκμαν βλέπουμε τον Ρομπέν των Δασών να έρχεται αντιμέτωπος με τους μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το όνομά του με την πάροδο των χρόνων.

Αντιμέτωπος με το παρελθόν του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών βρίσκεται σοβαρά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Στα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, του προσφέρεται μια ευκαιρία για σωτηρία και λύτρωση.

{https://youtu.be/GSfq5jq7ChQ?si=VwZW3vX-vvaZGLHl}

Το νέο teaser που κυκλοφόρησε, ενισχύει την εντύπωση ότι αυτή η εκδοχή του Ρομπέν των Δασών θα είναι εξαιρετικά σκοτεινή και ίσως υπερβολικά ακραία για να την αποδεχτούν ορισμένοι θαυμαστές του ήρωα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφει ο Μάικλ Σαρνόσκι, ενώ τα γυρίσματα πραγματοποήθηκαν στην Ιρλανδία.

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Τζόντι Κόμερ, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετ και Νόα Τζουπ.

Το «The Death of Robin Hood»αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 19 Ιουνίου 2026.