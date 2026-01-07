O Χιου Τζάκμαν είναι ο Ρομπέν των Δασών στη νέα ταινία «The Death of Robin Hood».

O Χιου Τζάκμαν πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη, νέα ταινία με τίτλο The Death of Robin Hood και όπως μας αποκαλύπτει το πρώτο τρέιλερ που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι κυριολεκτικά αγνώριστος.



Στο τρέιλερ που αποκάλυψε η A24 εμφανίζεται αγνώριστος, με γκρίζα μαλλιά και πυκνή γενειάδα. Η ταινία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αίθουσες εντός του 2026 σε ημερομηνία που μένει να ανακοινωθε και αποτελεί μια σκοτεινή επανεκτέλεση του κλασικού μύθου.

«Παλεύοντας με τις σκιές του παρελθόντος του μετά από μια ζωή γεμάτη εγκλήματα και φόνους, ο Ρομπέν των Δασών (Τζάκμαν), βρίσκεται βαριά τραυματισμένος μετά από μια μάχη που πίστευε ότι θα ήταν η τελευταία του. Η σωτηρία του έρχεται από τα χέρια μιας μυστηριώδους γυναίκας, την οποία υποδύεται η Τζόντι Κόμερ, προσφέροντάς του μια τελευταία ευκαιρία για λύτρωση».

{https://youtu.be/tlSDDuWxO_0?si=EKvNIZcllgjmk6fW}

Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Μουράι Μπάρτλετ και Νόα Τζουπ, ενώ το σενάριο και η σκηνοθεσία ανήκουν στον Μάικλ Σαρνόσκι.

Στην παραγωγή ενώνουν τις δυνάμεις τους ο Τζάκμαν μαζί με τους Αλεξάντερ Μπλακ, Άαρον Ράιντερ και Άνντριου Σουέτ.

Η ταινία του Σαρνόσκι είναι ένα μέρος του φιλόδοξου προγραμματισμού της A24, η οποία εγκαινιάζει τη νέα χρονιά με μια σειρά από δυνατούς τίτλους. Το φιλμ «The Moment» της Charli xcx κάνει πρώτο πρεμιέρα στις αίθουσες στις 30 Ιανουαρίου ενώ το «How to Make a Killing» του Τζον Πάτον Φορντ, με πρωταγωνιστή τον Γκλεν Πάουελ, στις 20 Φεβρουαρίου.

Ακολουθούν η πολυαναμενόμενη ταινία τρόμου «The Undertone» στις 13 Μαρτίου σε σκηνοθεσία Ίαν Τούζεν, το «The Drama» του Κρίστοφερ Μπόργκλι με τους Ρόμπερτ Πάτινσον και Zεντάγια στις 3 Απριλίου και το «Mother Mary» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λάουερι με την Αν Χάθαγουεϊ στις 24 Απριλίου.