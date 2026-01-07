Θέλει ο Κάλουμ Τέρνερ να κρυφτεί και η χαρά δεν τον αφήνει... ή μήπως λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο;

Η αναζήτηση για το ποιος θα αναλάβει το ρόλο του Τζέιμς Μποντ στο reboot της Amazon μπορεί επιτέλους να έφτασε στο τέλος της, καθώς ένα από τα μεγάλα φαβορί φέρεται να «διαδίδει σε όλο τον κόσμο» ότι... ράβει το σμόκιν του 007.

Σύμφωνα με μια πηγή κοντά στον ηθοποιό (όπως αναφέρει η The Mail), ο πρωταγωνιστής των Fantastic Beasts και Masters of the Air, Κάλουμ Τέρνερ, θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός φέρεται να πέρασε τις χριστουγεννιάτικες διακοπές του διαδίδοντας ότι έχει επιλεγεί ως ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο ρόλο του Τζέιμς Μποντ και ότι «έχει επιβεβαιωθεί επίσημα ως ο νέος 007».

Επίσης, σύμφωνα με τις φήμες, η Dua Lipa, σύντροφος του Κάλουμ Τέρνερ φέρεται να ερμηνεύει το νέο μουσικό θέμα της 26ης ταινίας Μποντ.

Αν και στα 35 του, ο Κάλουμ Τέρνερ μπορεί να είναι λίγο μεγαλύτερος από τον «φρέσκο» σταρ που φημολογείται ότι αναζητά η Amazon, ωστσόσο διαθέτει το χαμηλό προφίλ που προτιμάει το εμβληματικό franchise στην αναζήτηση του νέου πρωταγωνιστή του, ενώ έχει επίσης την εμφάνιση και τις υποκριτικές ικανότητες για να γίνει ένας κυριλέ 007 υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Ντενί Βιλνέβ, σε σενάριο του Στίβεν Νάιτ.

Παράλληλα, είναι μια ασφαλής επιλογή για το ρόλο, καθώς η Amazon, δεν θέλει να ρισκάρει να χάσει τους παλιούς θαυμαστές του Μποντ, την ώρα που προσπαθεί να επανεκκινήσει (με επιτυχία) το franchise.

Ο Τζεφ Μπέζος φέρεται να εμπλέκεται έντονα στο ριμέικ του Τζέιμς Μποντ

Ενώ περιμένουμε επίσημη επιβεβαίωση σχετικά με το αν ο Κάλουμ Τέρνερ θα είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ (ή αν ο ηθοποιός απλώς προτρέχει), λέγεται ότι το αφεντικό της Amazon, Τζεφ Μπέζος, είναι «τεράστιος θαυμαστής» του 007 και «εμπλέκεται βαθιά στο πρότζεκτ της προώθησης του νέου Μποντ».

Μια πηγή κοντά στον Μπέζος ισχυρίζεται ότι «Ο Τζεφ συμμετέχει ενεργά σε κάθε πτυχή του πρότζεκτ του Μποντ. Δεν θέλει να το χαλάσει αυτό. Ξέρει πόσο σημαντική θέση κατέχει ο Μποντ στην καρδιά του κόσμου. Όποιος επιλεγεί να είναι ο νέος Τζέιμς Μποντ πρέπει να είναι τέλειος.

Το σενάριο πρέπει να είναι συγκλονιστικό. Πρέπει να έχει όλα τα στοιχεία του Μποντ, όπως εξαιρετικές σκηνές δράσης και πανέμορφα Μποντ girls, ενώ ταυτόχρονα να είναι φρέσκο και συναρπαστικό για μια νέα γενιά».



Αν ο Κάλουμ Τέρνερ είναι τελικά ο νέος Τζέιμς Μποντ, θα το μάθουμε τους επόμενους μήνες και σίγουρα όχι πριν τα Όσκαρ. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν υπάρχει καμία επίσημη ανακοίνωση από την Αmazon που να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τις φήμες.