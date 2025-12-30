Το όνομά του έχει ακουστεί έντονα τα τελευταία χρόνια και τώρα επανέρχεται ως το απόλυτο φαβορί για το ρόλο του επόμενου Τζέιμς Μποντ.

Πιστεύουμε, ελπίζουμε, προσδοκούμε ότι το 2026 η Amazon θα αποκαλύψει -επιτέλους- τον επόμενο Τζέιμς Μποντ που θα πρωταγωνιστήσει στην 26η (τυχαίο; Δεν νομίζω) ταινία του ιστορικού κινηματογραφικού franchise.



Τέσσερα χρόνια μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Κρεγκ από το franchise και έπειτα από αμέτρητες φήμες και εικασίες σχετικά με το ποιος θα φορέσει το σμόκιν του 007, ο πρωταγωνιστής του «28 Years Later» Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον παίρνει ξανά κεφάλι και φιγουράρει στην κορυφή της κατάταξης των στοιχηματικών εταιρειών, σύμφωνα με την Betway.

Ο σταρ των ταινιών Kraven the Hunter και Kick-Ass με απόδοση 2/1, αναδεικνύεται σε ξεκάθαρο φαβορί για να πιει ένα μαρτίνι «shaken not stirred», δηλαδή «χτυπημένο κι όχι ανακατεμένο», στην επανεκκίνηση του Μποντ από τον Ντενί Βιλνέβ του Dune στη σκηνοθεσία και τον Στίβεν Νάιτ των Peaky Blinders στο σενάριο.

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Τέιλορ-Τζόνσον βρέθηκε στην πρώτη γραμμή για το ρόλο αρκετές φορές τα τελευταία χρόνια, με τον ηθοποιό να ενισχύει ακόμα περισσότερο τις φήμες όταν υπέγραψε συμφωνία με τον επίσημο χορηγό του franchise, την Omega, τον περασμένο Μάιο. Σε όλα αυτά προσθέστε και τις αινιγματικές απαντήσεις του όταν τον ρωτούν για τον Μποντ.

Και ενώ ο Άαρον Τέιλορ-Τζόνσον μοιάζει να βρίσκεται αρκετά κοντά σε μια πιθανή ανακοίνωση, υπάρχουν ορισμένοι παράγοντες που λειτουργούν εναντίον του. Πρώτον, είναι 35 ετών, μεγαλύτερος από τον «νεαρό» 007 που φέρεται να αναζητά το στούντιο. Επίσης, μπορεί να υπερηφανεύεται για αρκετούς σημαντικούς ρόλους αλλά αυτό τον καθιστά πολύ μακριά από το «φρέσκο πρόσωπο» που αναζητά το franchise στη νέα του εποχή. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να αρνηθούμε τις δυνατότητές του για το συγκεκριμένο ρόλο.

Όσον αφορά τους υπόλοιπους μνηστήρες για τον 007, ο Τέο Τζέιμς από τους Gentlemen και ο σταρ του MCU Ίντρις Έλμπα, ακολουθούν με αποδόσεις 5/1, ενώ ο Άαρον Πιερ και ο Κάλουμ Τέρνερ έπονται με 6/1. Άλλα ονόματα που διεκδικούν το ρόλο περιλαμβάνουν τον πρωταγωνιστή του Slow Horses, Τζακ Λόουντεν, τον πρώην Σούπερμαν και αγαπημένο του κοινού, Χένρι Καβίλ, τον Τζέιμς Νόρτον από το King and Conqueror, και τον Τζον Ο'Κόνορ, πρωταγωνιστή του Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery.