Οι πρώτες αναφορές για τα προβλήματα εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 16:00

Τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν το απόγευμα της Παρασκευής (12/06) στις πλαρφόρμες της META Facebook, Messenger και Instagram φαίνεται να αποκαθίστανται σταδιακά, με τις υπηρεσίες να επιστρέφουν σιγά-σιγά στην κανονική τους λειτουργία.

Η δυσλειτουργία επηρέασε χρήστες σε πολλές χώρες, μεταξύ αυτών και την Ελλάδα. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα καταγράφηκαν χιλιάδες αναφορές από χρήστες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες στη χρήση των εφαρμογών.

Τα προβλήματα αφορούσαν τόσο τις εφαρμογές στα κινητά όσο και την πρόσβαση από υπολογιστές. Αρκετοί χρήστες δεν μπορούσαν να συνδεθούν στους λογαριασμούς τους, να δουν νέες αναρτήσεις ή να στείλουν και να λάβουν μηνύματα.

Οι πρώτες αναφορές για τα προβλήματα εμφανίστηκαν λίγο μετά τις 16:00 το απόγευμα της Παρασκευής.