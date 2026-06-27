Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η κρεατίνη αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα συμπληρώματα διατροφής και, όταν χρησιμοποιείται σωστά, θεωρείται ασφαλής για υγιείς ενήλικες.

Σημαντική αύξηση στη χρήση κρεατίνης από εφήβους καταγράφει νέα μελέτη της Σχολής Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου του Μίσιγκαν, με τους ερευνητές να επισημαίνουν ότι η ολοένα μεγαλύτερη έκθεση των νέων σε περιεχόμενο fitness στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ενδέχεται να διαμορφώνει νέες αντιλήψεις γύρω από την εικόνα του σώματος και τη χρήση συμπληρωμάτων.

Όπως αναφέρει το michigandaily, η μελέτη που δημοσιεύθηκε την 1η Μαΐου, ανέλυσε στοιχεία από περισσότερους από 800.000 εφήβους και διαπίστωσε ότι από το 2019 έως το 2024 η χρήση κρεατίνης αυξήθηκε κατά 90% στα αγόρια και κατά 168% στα κορίτσια. Παράλληλα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι έφηβοι θεωρούν πλέον τα αναβολικά στεροειδή λιγότερο επικίνδυνα και πιο εύκολα προσβάσιμα σε σχέση με το παρελθόν, αν και η κρεατίνη δεν ανήκει στην κατηγορία των στεροειδών.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Έρευνας στο Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Βιοστατιστικής της Σχολής Νοσηλευτικής, Philip Veliz, εξήγησε ότι η ιδέα για τη συγκεκριμένη έρευνα προέκυψε από την εκρηκτική εξάπλωση περιεχομένου που σχετίζεται με το γυμναστήριο στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Όπως ανέφερε, το TikTok και άλλες αντίστοιχες πλατφόρμες κατακλύζονται από influencers που παρουσιάζουν καθημερινά τις προπονήσεις τους, αλλά και τα συμπληρώματα που καταναλώνουν πριν ή μετά την άσκηση, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τους νεότερους χρήστες.

Η πίεση για το «τέλειο σώμα»

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι οι αλγόριθμοι των social media ενισχύουν την προβολή ιδανικοποιημένων σωμάτων, δημιουργώντας έντονη ψυχολογική πίεση στους εφήβους.

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Ο φοιτητής Karam Mattar δήλωσε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προωθούν συστηματικά μη ρεαλιστικά πρότυπα ομορφιάς, οδηγώντας πολλούς νέους να συγκρίνουν τον εαυτό τους με εικόνες που συχνά απέχουν από την πραγματικότητα.

«Οι νέοι βλέπουν μια εξιδανικευμένη εικόνα και πιστεύουν ότι αυτή είναι η πραγματικότητα, ενώ στην ουσία πρόκειται για κάτι εντελώς διαφορετικό», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί προειδοποιούν

Παρόμοιες ανησυχίες εκφράζει και η Susan Woolford, ιατρική διευθύντρια του Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Βάρους του Παιδιατρικού Νοσοκομείου C.S. Mott.

Όπως επισημαίνει, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι έφηβοι εκτίθενται διαρκώς σε ψηφιακά επεξεργασμένες εικόνες και αισθάνονται πίεση να κερδίσουν αποδοχή μέσω των «likes» και των σχολίων.

Η συνεχής αυτή σύγκριση μπορεί να οδηγήσει σε αρνητική εικόνα σώματος, γεγονός που σύμφωνα με έρευνες αυξάνει την πιθανότητα χρήσης ουσιών που υπόσχονται καλύτερες αθλητικές επιδόσεις ή πιο μυώδη εμφάνιση. Ειδικά στα αγόρια, η δυσαρέσκεια για το σώμα έχει συνδεθεί ακόμη και με αυξημένο κίνδυνο χρήσης αναβολικών στεροειδών.

Η κρεατίνη δεν είναι στεροειδές, αλλά...

Οι ερευνητές διευκρινίζουν ότι η κρεατίνη αποτελεί ένα από τα πλέον μελετημένα συμπληρώματα διατροφής και, όταν χρησιμοποιείται σωστά, θεωρείται ασφαλής για υγιείς ενήλικες. Παράλληλα, τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν ότι η συνολική χρήση παράνομων ουσιών στους εφήβους έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, ο Philip Veliz εκφράζει προβληματισμό, υποστηρίζοντας ότι η αυξανόμενη κατανάλωση κρεατίνης και ενεργειακών ποτών μπορεί να αποτελεί ένδειξη μιας γενικότερης τάσης αναζήτησης ουσιών που βελτιώνουν την απόδοση, κάτι που ενδέχεται να οδηγήσει ορισμένους νέους σε πιο επικίνδυνες επιλογές στο μέλλον.

Έκκληση για περισσότερη προστασία των εφήβων

Τanto ο Veliz όσο και η Woolford θεωρούν ότι απαιτούνται παρεμβάσεις για τον περιορισμό της έκθεσης των ανηλίκων σε περιεχόμενο που προωθεί μη ρεαλιστικά πρότυπα σώματος.

Σύμφωνα με τους ίδιους, η μείωση του χρόνου που περνούν οι έφηβοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει συνδεθεί με καλύτερη εικόνα σώματος και μεγαλύτερη ψυχική ευεξία.

Παράλληλα, υπογραμμίζουν την ανάγκη να εκπαιδευτούν οι νέοι ώστε να αντιμετωπίζουν με κριτική σκέψη το περιεχόμενο που καταναλώνουν, κατανοώντας ότι πολλές από τις εικόνες που βλέπουν είναι επεξεργασμένες και δεν αντανακλούν την πραγματικότητα.

Η μελέτη αναδεικνύει ότι, πέρα από τις διατροφικές επιλογές των εφήβων, η ολοένα αυξανόμενη επιρροή των social media διαμορφώνει στάσεις και συμπεριφορές που σχετίζονται με την εικόνα σώματος και την υγεία, καθιστώντας αναγκαία την ενημέρωση και την υπεύθυνη καθοδήγηση τόσο από την οικογένεια όσο και από την εκπαιδευτική κοινότητα.