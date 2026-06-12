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Η κλήρωση του Eurojackpot θα πραγματοποιηθεί στις 21:00

Νέα μεγάλη κλήρωση έχουμε απόψε από το Eurojackpot, το οποίο μοιράζει το ποσό των 45 εκατ. ευρώ.

Η κλήρωση θα γίνει στις 21:00 και λίγο αργότερα θα ξέρουμε τους αριθμούς της κλήρωσης καθώς και τον πίνακα των κερδών.

Σημειώνεται ότι από τις 19:00 που ολοκληρώνεται η κατάθεση δελτίων, ξεκινάει η διαδικασία συλλογής των συμμετοχών από το σύνολο των 19 χωρών που συμμετέχουν. Μόλις αυτή ολοκληρωθεί, ξεκινάει η διαδικασία της κλήρωσης η οποία διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα:

α) γίνεται η διεξαγωγή της κλήρωσης

β) προκύπτει η νικήτρια στήλη και

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γ) ολοκληρώνεται η διαλογή αποτελεσμάτων