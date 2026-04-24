Σκάνδαλα, ακρίβεια και στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποσταθεροποιούν το Μαξίμου- Προβλέπεται ρεκόρ αποχής στις εκλογές αν δεν δημιουργηθούν νέες δυνάμεις που θα δώσουν ελπίδα.

Στα χέρια του Μαξίμου βρίσκονται οι πρώτες ολοκληρωμένες δημοσκοπήσεις μετά το Πάσχα ενώ θέμα χρόνου η δημοσιοποίηση δημοσκοπήσεων από τα μέσα ενημέρωσης.

Ορισμένα από τα πρώτα συμπεράσματα όπως είναι σε θέση να γνωρίζουν τα «Παιχνίδια Εξουσίας»:

-Η φθορά για τη Νέα Δημοκρατία από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και τη στάση της κυβέρνησης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία -που παραπέμπει σε προσπάθεια συγκάλυψης- είναι πολύ μεγάλη καθώς ισοσκελίζει και ίσως να ξεπερνά τα κέρδη που υπήρχαν για την κυβέρνηση από τη στάση της στον πόλεμο του Περσικού. Υπάρχουν μάλιστα δημοσκοπήσεις που οι απώλειες του Μαξίμου αγγίζουν τις τρεις ποσοστιαίες δυνάμεις, ενώ είναι αμφίβολο ότι τα μέτρα μπορούν να συμβάλλουν στην «γαλάζια» ανάκαμψη.

-Το ΠΑΣΟΚ, παρά την ευνοϊκή γι΄ αυτό κατάσταση και την ομοφωνία του Συνεδρίου του, εμφανίζει πολύ μικρά κέρδη δείχνοντας πως είναι πολύ μακριά όχι απλώς από το στόχο του για πρώτο κόμμα αλλά κινδυνεύει και για τη δεύτερη θέση όταν δημιουργήσει το νέο κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Τα κέρδη του στις περισσότερες μετρήσεις δεν ξεπερνούν τη μιάμιση μονάδα.

-Πολύ δύσκολα κάποιο άλλο κόμμα θα συγκεντρώσει διψήφιο αριθμό πλην ίσως της Ελληνικής Λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου.

-Το κόμμα Καρυστιανού εμφανίζει συνεχή πτώση ως προς τη δυναμική που είχε και εκτιμάται ότι θα «αλληλοεξοντωθεί» με την Πλεύση Ελευθερίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου ενώ μειώνονται οι προοπτικές μικρών κομμάτων να πιάσουν το όριο εισόδου στη Βουλή.

-Από τα σημαντικά ευρήματα των ερευνών είναι πως αυξάνονται οι πολίτες που αποστρέφουν το πρόσωπο στα κόμματα. Προβλέπεται ρεκόρ αποχής στις εκλογές αν δεν δημιουργηθούν νέες δυνάμεις που θα δώσουν ελπίδα.