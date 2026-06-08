Τα δύο παιδιά παραμένουν μέχρι στιγμής στο νοσοκομείο Καλαμάτας, σε προστατευμένο περιβάλλον και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων.

Στην αδερφή της άτυχης 39χρονης, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της στην Καλαμάτα, αναμένεται να δοθεί η προσωρινή επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών της οικογένειας, μετά την προφυλάκιση του 41χρονου δράστη.

Η τελική απόφαση αναμένεται να ληφθεί τις επόμενες ημέρες από την αρμόδια εισαγγελέα. Μέχρι τότε, τα δύο παιδιά παραμένουν στο νοσοκομείο Καλαμάτας, σε προστατευμένο περιβάλλον και υπό την επίβλεψη ειδικών παιδοψυχολόγων.

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Σύμφωνα με το pelop.gr, η θεία τους, αδερφή της δολοφονημένης γυναίκας, είναι αυτή τη στιγμή ο μοναδικός άνθρωπος από το οικογενειακό περιβάλλον της μητέρας τους που βρίσκεται κοντά τους.

«Η αδερφή της Βασιλικής προσπαθεί να σταθεί στα πόδια της, να σφίξει τα δόντια της και να συνεχίσει για τα δύο αυτά παιδιά. Είναι συνέχεια μαζί με τα ανίψια της στο νοσοκομείο. Είναι η μόνη που της επιτρέπουν να βλέπει τα παιδιά», ανέφερε άτομο από το οικογενειακό περιβάλλον της 39χρονης.

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Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του δήμου και της Εκκλησίας, καθώς θα δοθεί η απαιτούμενη βοήθεια στην θεία των παιδιών, όταν εκείνη λάβει και τυπικά την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών.

Ήδη έχει ήδη βρεθεί προσωρινή κατοικία στην Καλαμάτα για να μείνουν τα παιδιά μαζί με τη θεία τους. Στη συνέχεια, αναμένεται τα δύο παιδιά να μετακομίσουν στον τόπο που ζει η θεία τους, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι συζητήσεις των φορέων για να βοηθηθεί και εκεί με μόνιμη εργασία η γυναίκα που θα αναλάβει να φροντίσει και να μεγαλώσει τα δύο ανήλικα παιδιά που έχασαν με τον πιο τραγικό τρόπο τη μητέρα τους.