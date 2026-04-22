Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην Bally's Intralot να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας νέας γενιάς τεχνολογικών λύσεων, με έμφαση στη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές

Η Bally’s Intralot ανακοίνωσε την εκ νέου κατακύρωση 15ετούς άδειας εποπτείας παιγνιομηχανών στην Πολιτεία της Βικτώριας στην Αυστραλία, ενισχύοντας την παρουσία της σε μία από τις πιο ώριμες και αυστηρά ρυθμιζόμενες αγορές τυχερών παιχνιδιών διεθνώς. Η άδεια απονεμήθηκε στη θυγατρική της, Intralot Gaming Services Pty Ltd, και θα τεθεί σε ισχύ από τις 16 Αυγούστου 2027.

Η εξέλιξη αυτή επιτρέπει στην εταιρεία να προχωρήσει στην υλοποίηση μιας νέας γενιάς τεχνολογικών λύσεων, με έμφαση στη διαφάνεια, τη συμμόρφωση και τη συνεργασία με τις ρυθμιστικές αρχές. Στο πλαίσιο της άδειας, περίπου 26.300 παιγνιομηχανές θα συνδεθούν με το κεντρικό σύστημα εποπτείας, το οποίο θα διασφαλίζει την ακεραιότητα των συναλλαγών σε πραγματικό χρόνο, παρέχοντας παράλληλα κρίσιμα δεδομένα για κανονιστικούς, φορολογικούς και ερευνητικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η θυγατρική της Bally’s Intralot θα αναλάβει την ανάπτυξη και λειτουργία ενός ενιαίου συστήματος προκαθορισμού ορίων συμμετοχής των παικτών σε επίπεδο Πολιτείας, το οποίο θα καλύπτει το σύνολο των παιγνιομηχανών στη Βικτώρια, καθώς και επιπλέον 2.628 μηχανές στο καζίνο της Μελβούρνης. Το σύστημα αυτό αναμένεται να ενισχύσει τις πολιτικές υπεύθυνου παιχνιδιού και να συμβάλει στον περιορισμό των κινδύνων για τους παίκτες.

Η νέα πλατφόρμα εποπτείας θα βασίζεται σε αρχιτεκτονική cloud και θα ενσωματώνει προηγμένες δυνατότητες ανάλυσης δεδομένων, ενισχυμένα πρωτόκολλα κυβερνοασφάλειας και ευελιξία προσαρμογής στις διαρκώς εξελισσόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Παράλληλα, θα υποστηρίζει μελλοντική συνδεσιμότητα με φορείς της αγοράς, κατασκευαστές και ρυθμιστικά συστήματα, διασφαλίζοντας τη βιωσιμότητα της επένδυσης σε βάθος χρόνου.

Σε δήλωσή του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου, Robeson Reeves, χαρακτήρισε τη νέα άδεια ως στρατηγικό ορόσημο και σημαντική επένδυση για την τεχνολογική υποδομή της Βικτώριας, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας με την κυβέρνηση και τους αρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση ενός αξιόπιστου και ασφαλούς περιβάλλοντος λειτουργίας.

Η Bally’s Intralot και η Intralot Gaming Services αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα τη φάση σχεδιασμού και διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την ομαλή μετάβαση στο νέο σύστημα και τη διατήρηση της επιχειρησιακής συνέχειας στην αγορά της Βικτώριας.