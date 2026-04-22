Σημαντική ενίσχυση των οικονομικών της επιδόσεων κατέγραψε το 2025 η Ευρώπη Holdings. Τα ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου ανήλθαν σε 33,43 εκατ. ευρώ, ενώ με πλήρη ενσωμάτωση των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων για όλο το έτος διαμορφώνονται σε 41,96 εκατ. ευρώ. Τα EBITDA ανήλθαν σε 10,56 εκατ. ευρώ (ή 13,67 εκατ. ευρώ με πλήρη ενσωμάτωση), ενώ τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 9,13 εκατ. ευρώ και 12,16 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Το σύνολο ενεργητικού ανήλθε σε 264,7 εκατ. ευρώ, με τα ίδια κεφάλαια να φτάνουν τα 192,4 εκατ. ευρώ και τον καθαρό δανεισμό να παραμένει αρνητικός, γεγονός που υποδηλώνει ισχυρή χρηματοοικονομική θέση.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους δείκτες φερεγγυότητας, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε υψηλά επίπεδα, αντανακλώντας τη σταθερότητα και την κεφαλαιακή επάρκεια του Ομίλου. Ο δείκτης SCR ανήλθε σε 265,85% και ο δείκτης MCR σε 1.060,59%, παρέχοντας σημαντικά περιθώρια για περαιτέρω ανάπτυξη δραστηριοτήτων.

Καθοριστική ήταν η συμβολή των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων στην ενίσχυση της κερδοφορίας. Η ΕΥΡΩΠΗ Ασφαλιστική κατέγραψε κέρδη προ φόρων 7,7 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27%, ενώ η συνολική παραγωγή ανήλθε σε 27,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 25,6%. Το χαρτοφυλάκιο διαμορφώθηκε κυρίως στον κλάδο περιουσίας και λοιπών καλύψεων, με ποσοστό άνω του 93%, ενώ ο κλάδος αυτοκινήτων διατήρησε αυστηρά κριτήρια ανάληψης κινδύνου. Το περιθώριο κερδοφορίας προ φόρων έφτασε το 31,2%, επίπεδο ιδιαίτερα υψηλό για τα δεδομένα της αγοράς.

Ανάλογη δυναμική παρουσίασε και η ΝΑΚ Insurance Brokers, με κύκλο εργασιών 8,1 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 21%, και κέρδη προ φόρων 5,7 εκατ. ευρώ, ενισχυμένα κατά 39%. Η εταιρεία εδραιώνεται ως μία από τις κορυφαίες στον τομέα της μεσιτείας ασφαλίσεων, παρέχοντας ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης κινδύνου σε επιχειρήσεις.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, τα έσοδα διαμορφώθηκαν σε 9,35 εκατ. ευρώ έναντι 2,81 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα EBITDA ανήλθαν σε 0,96 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν κοντά στο 0,9 εκατ. ευρώ, με τη σύγκριση να επηρεάζεται από μη επαναλαμβανόμενα κέρδη της προηγούμενης χρήσης. Το χαρτοφυλάκιο ακινήτων ξεπερνά τα 105 εκατ. ευρώ, προσφέροντας σταθερές αποδόσεις και ενισχύοντας τη ρευστότητα του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του 2025, ο Όμιλος προχώρησε σε καθοριστικές στρατηγικές κινήσεις, ολοκληρώνοντας την τελική φάση του μετασχηματισμού που είχε ξεκινήσει το 2024. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η εξαγορά του 100% των εταιρειών «ΕΥΡΩΠΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ», «ΝΑΚ Insurance Brokers A.E.» και «ΑΜΥΝΑ ΜΕΣΙΤΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Ι.Κ.Ε.», καθώς και η επιτυχής ολοκλήρωση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου ύψους 68,3 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε κεφαλαιακή ενίσχυση 28 εκατ. ευρώ της ασφαλιστικής θυγατρικής και απορρόφηση της «ΑΜΥΝΑ» από τη «ΝΑΚ Insurance Brokers», ενέργειες που ενίσχυσαν σημαντικά τη λειτουργική δομή και διαφοροποίησαν τις πηγές εσόδων.

Ο Όμιλος εξετάζει νέες επενδυτικές ευκαιρίες και πιθανή επέκταση σε επιπλέον ασφαλιστικούς κλάδους, ενώ η επικείμενη αδειοδότηση δραστηριοτήτων στη Ρουμανία αναμένεται να αποτελέσει αφετηρία για διεθνή ανάπτυξη.

Ο Πρόεδρος της Ευρώπη Holdings, Νίκος Μακρόπουλος, δήλωσε με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων: «Με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση δημοσιοποιούμε σήμερα τις πρώτες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας μας σε συνέχεια του πρόσφατου μετασχηματισμού της σε Όμιλο Ασφαλιστικών δραστηριοτήτων. Στα αποτελέσματα που ανακοινώνουμε σήμερα, καταγράφεται η ισχυρή δυναμική των εταιρειών που απαρτίζουν την Ευρώπη Holdings και επιβεβαιώνεται η πεποίθηση όλων μας για τις δυνατότητες και τις προοπτικές που αυτές συγκεντρώνουν. Θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και θα τηρήσουμε την δέσμευσή μας για την ικανοποίηση των πελατών και εργαζομένων μας και για την δημιουργία και διατήρηση αξίας για τους μετόχους που μας στηρίζουν και των οποίων τις προσδοκίες εργαζόμαστε για να επαληθεύσουμε».