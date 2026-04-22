Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες.

Με πτώση ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με την αγορά να επηρεάζεται από το αρνητικό διεθνές κλίμα και την αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οδηγώντας τους βασικούς δείκτες σε νέα πτώση.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 2.229,59 μονάδες, καταγράφοντας απώλειες 1,37%, κοντά στα χαμηλά ημέρας. Ο τζίρος παρέμεινε σε αναιμικά επίπεδα, παρά τη μικρή ενίσχυση σε σχέση με την προηγούμενη συνεδρίαση, φτάνοντας τα 232,14 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 20,2 εκατ. ευρώ αφορούσαν προσυμφωνημένες συναλλαγές. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 37,7 εκατ. τεμάχια, επιβεβαιώνοντας την επιφυλακτικότητα των επενδυτών και την περιορισμένη διάθεση ανάληψης ρίσκου. Συνολικά, η εικόνα της αγοράς παρέμεινε αρνητική, με 79 μετοχές να κλείνουν πτωτικά έναντι 48 ανοδικών. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE 25 έκλεισε στις 5.664,8 μονάδες με -1,46%. Πιο περιορισμένες ήταν οι απώλειες για τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης, ο οποίος διαμορφώθηκε στις 2.843,6 μονάδες με -0,51%.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε στις 2.588,95 μονάδες με πτώση 1,6%. Στο ταμπλό, οι τραπεζικές μετοχές κινήθηκαν καθοδικά, με την Alpha Bank να δέχεται τις ισχυρότερες πιέσεις και να υποχωρεί άνω του 3%, συγκεντρώνοντας παράλληλα τον υψηλότερο τζίρο της ημέρας. Απώλειες κατέγραψαν επίσης η Eurobank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς, ακολουθώντας το γενικότερο αρνητικό κλίμα στον κλάδο.

Ισχυρές πιέσεις ασκήθηκαν και σε επιμέρους δεικτοβαρείς τίτλους, με τη Aegean Airlines να καταγράφει βουτιά άνω του 6%, μετά τις επισημάνσεις της διοίκησης για δυσμενείς προοπτικές το 2026, ενώ παρόμοιου μεγέθους απώλειες σημείωσε και το Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, κυρίως λόγω αποκοπής μερίσματος. Στο στόχαστρο των πωλητών βρέθηκε και η Allwyn, η οποία υποχώρησε σημαντικά, ενώ απώλειες άνω του 2% κατέγραψαν η Coca-Cola HBC και η ElvalHalcor.

Στον αντίποδα, περιορισμένες ήταν οι ανοδικές εξαιρέσεις. Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κινήθηκε σε νέα ιστορικά υψηλά, προσφέροντας στήριξη στον Γενικό Δείκτη, ενώ θετικά πρόσημα κατέγραψαν επίσης η AKTOR, η Cenergy Holdings και η Σαράντης. Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση, ξεχώρισαν ανοδικά η Profile Software και ο ΑΔΜΗΕ.