Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια - Δείτε πώς και πότε πρέπει να υποβάλλετε αίτηση βάσει του ΑΦΜ σας.

Εκκίνησε η διαδικασία διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το φετινό πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού, με την πλατφόρμα να έχει ανοίξει ήδη και τους δικαιούχους να υποβάλλουν αιτήσεις σταδιακά, με βάση το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων πραγματοποιείται κατά αυτόν τον τρόπο προκειμένου να αποφευχθεί η υπερφόρτωση του συστήματος.

Την Τετάρτη 22 Απριλίου σειρά για αίτηση έχουν οι δικαιούχοι των οποίων το ΑΦΜ λήγει σε 1 ή 2. Αντίστοιχα την Πέμπτη 23 Απριλίου για όσους έχουν ΑΦΜ που λήγει σε 3 και 4, την Παρασκευή 24 Απριλίου με λήγοντα ΑΦΜ σε 5 και 6, ενώ το Σάββατο 25 Απριλίου η διαδικασία αφορά όσους το ΑΦΜ τους λήγει σε 7, 8 και 9. Τέλος, την Κυριακή 26 Απριλίου η πλατφόρμα ανοίγει για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του τελευταίου ψηφίου του ΑΦΜ τους.

Να σημειωθεί πως όπως κάθε φορά έτσι και φέτος το πρόγραμμα αφορά εργαζόμενους και ανέργους που πληρούν τα εισοδηματικά και ασφαλιστικά κριτήρια, δίνοντας τη δυνατότητα για επιδοτούμενες διακοπές σε καταλύματα σε όλη τη χώρα, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια με μειωμένο κόστος ή και μηδενική συμμετοχή σε ειδικές περιπτώσεις.

Ποιοι είναι οι Δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού 2026

Δικαιούχοι του κοινωνικού τουρισμού 2026, είναι εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ασφαλισμένοι στον e-EΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ, οποτεδήποτε στο διάστημα 12 μηνών που προηγούνται της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον 3 μηνών, οι οποίοι έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι άγαμοι, έως 24.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή έως 29.000 ευρώ, αν είναι μονογονείς, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο. Οι δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την επιταγή κοινωνικού τουρισμού για έως 6 διανυκτερεύσεις, ενώ σε συγκεκριμένες περιοχές προβλέπονται αυξημένες παροχές και περισσότερες διανυκτερεύσεις.

Με μοριοδότηση η επιλογή των δικαιούχων: Τι ισχύει

Με μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων γίνεται η επιλογή αιτούντων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα ή μη συμμετοχή στα δύο προηγούμενα προγράμματα λόγω μοριοδότησης) με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Οι πολύτεκνοι γονείς για πρώτη φορά φέτος εξαιρούνται από τη διαδικασία της μοριοδότησης και συμμετέχουν στο πρόγραμμα, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής.

Δεν μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εργαζόμενοι και άνεργοι που επιδοτούνται σε πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού άλλου φορέα για την ίδια περίοδο, καθώς και όσοι, εκτός από ΑμεΑ και πολύτεκνους γονείς, έλαβαν επιταγή στο πρόγραμμα 2025-2026.

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Βήμα βήμα η διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και η διαδικασία έχει οργανωθεί χρονικά, ώστε να αποφεύγεται μεγάλος φόρτος στο σύστημα. Κάθε ημέρα αντιστοιχεί σε συγκεκριμένες ομάδες ΑΦΜ, μέχρι να ανοίξει η πλατφόρμα για όλους τους δικαιούχους.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω gov.gr στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/koinonikos-tourismos Η διαδρομή είναι: Αρχική – Εργασία και ασφάλιση – Αποζημιώσεις και Παροχές – Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού (ΔΥΠΑ).

Έως 10 διανυκτερεύσεις σε Λέρο, Μυτιλήνη, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο

Διευκρινίζετιαι ότι στα νησιά Μυτιλήνη, Λέρο, Χίο, Κω, Σάμο & Ρόδο, οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 10 διανυκτερεύσεις δωρεάν με μηδενική ιδιωτική συμμετοχή,

Στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας και του Έβρου καθώς και στη Θεσσαλία, πλην Σποράδων, μπορούν να πραγματοποιήσουν έως 12 διανυκτερεύσεις δωρεάν.

Οι τιμές επιδότησης προσαυξάνονται κατά 20% για τον μήνα αιχμής, τον Αύγουστο, καθώς και για τις περιόδους των Χριστουγέννων (15.12.2026 έως 14.1.2027) και του Πάσχα (23.4.2027 έως 09.5.2027). Η αυξημένη επιδότηση ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους για τα καταλύματα της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και της Θεσσαλίας, εκτός των Σποράδων.

Εκτός από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα επιδοτούνται και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η συμμετοχή ανέρχεται σε 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία τα εισιτήρια είναι δωρεάν.

