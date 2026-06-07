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Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας για τα περαιτέρω.

Σε μεγάλη επιχείρηση της Δίωξης Ναρκωτικών στην περιοχή της Ηγουμενίτσας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στην κατάσχεση σημαντικής ποσότητας ναρκωτικών ουσιών και στη σύλληψη ενός 43χρονου αλλοδαπού οδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στη Νέα Σελεύκεια Θεσπρωτίας, όταν αστυνομικοί εντόπισαν όχημα με ελληνικές πινακίδες κυκλοφορίας και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, οι αστυνομικοί εντόπισαν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, συγκεκριμένα στα πίσω καθίσματα και στον χώρο αποσκευών, 102 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη. Η συνολική ποσότητα ανέρχεται σε 109 κιλά και 364 γραμμάρια.

Ο 43χρονος οδηγός συνελήφθη επί τόπου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Τα ναρκωτικά καθώς και το όχημα κατασχέθηκαν, ενώ οι έρευνες των αρχών συνεχίζονται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν και άλλα άτομα που εμπλέκονται στο κύκλωμα διακίνησης.