Συνολικά 5,9 εκατομμύρια ευρώ μοίραζε το Τζόκερ σήμερα (21/4), στην πρώτη κατηγορία, έπειτα από 20 διαδοχικά τζακ ποτ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι 2, 12, 20, 34, 45 και Τζόκερ το 10.
Άλλο ένα τζακ ποτ, το 21ο σερί, σημειώθηκε στην αποψινή κλήρωση. Ούτε στη δεύτερη κατηγορία βρέθηκαν νικητές, αλλά 16 δελτία κερδίζουν από 2.500 ευρώ με 4+1 σωστές προβλέψεις. Έτσι, στην κλήρωση της Πέμπτης (23/4), οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 6,2 εκατομμύρια ευρώ.
Ο πίνακας κερδών
Η κλήρωση του Τζόκερ
{https://www.youtube.com/watch?v=RHljROp8NeY}
Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn
Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του:
- κέρδος έως 100€: αφορολόγητο
- κέρδος από 100,01€ - 200€: φόρος 2,5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 100€)
- κέρδος από 200,01€ - 500€: φόρος 5% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 200€)
- κέρδος από 500,01€ - 2.500€: φόρος 10% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 500€)
- κέρδος από 2.500,01€ και άνω: φόρος 20% (επί του ποσού που υπερβαίνει τα 2.500€)