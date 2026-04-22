Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η συζήτηση στη Βουλή για την άρση ασυλίας - Καραμανλής: Κρίνομαι για το επώνυμό μου

Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση και η λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, με τη διεξαγωγή ονομαστικής ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Η Επιτροπή Δεοντολογίας ομόφωνα έχει γνωμοδοτήσει την άρση ασυλίας και των 13 βουλευτών της ΝΔ, κάτι άλλωστε που το ζήτησαν και οι ίδιοι είτε αυτοπρόσωπος (Κ. Τσιάρας, Ν. Μηταράκης, Χ. Αθανασίου) στην Επιτροπή, είτε μέσω υπομνήματος που απέστειλαν.
Οι αιτήσεις άρσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ: Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου.
Δύο δικογραφίες, δύο κύκλοι συζητήσεων
Οι 11 πρώτες αιτήσεις ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της ΝΔ που συμπεριλαμβάνονται στη δικογραφία που απέστειλε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ εκ των οποίων για τους εννέα ζητείται η άρση ασυλίας προκειμένου να ελεγχθούν για το τυχόν αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε βάρος των συμφερόντων της ΕΕ σε βαθμό πλημμελήματος ενώ για δύο (Κατερίνα Παπακώστα και Κώστα Αχ. Καραμανλή) σε βαθμό κακουργήματος.
Τα αιτήματα άρσης ασυλίας των βουλευτών της ΝΔ Χαράλαμπου Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου αφορούν τη δικογραφία που εστάλη από τη Δικαιοσύνη για τη διερεύνηση ενδείξεων για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος, σε βαθμό πλημμελήματος.
Η διαδικασία
Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Βουλής και τον προγραμματισμό διεξαγωγής της συζήτησης και της λήψη απόφασης από την Ολομέλεια, οι αναφερόμενοι βουλευτές εάν θελήσουν να απευθυνθούν στο Σώμα για την υπόθεσή τους, θα έχουν χρόνο πέντε λεπτών με μικρή ανοχή άλλων δύο πρόσθετων λεπτών για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν την τοποθέτησή τους. Αμέσως μετά, ο λόγος θα δοθεί για επτά λεπτά σε πολιτικούς αρχηγούς ή τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους των κομμάτων. Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, θα ανοίξει το ηλεκτρονικό σύστημα διεξαγωγής της ονομαστικής ψηφοφορίας, όπου ο κάθε βουλευτής θα πρέπει να ψηφίσει υπέρ της άρσης ή μη της ασυλίας για κάθε έναν ξεχωριστά από τους 13 βουλευτές. Αποδεκτές θα γίνουν και επιστολικές ψήφοι.
Η ανακοίνωση του αποτελέσματος για κάθε έναν βουλευτή, εκτιμάται ότι θα γίνει γνωστή τις πρώτες απογευματινές ώρες.
Στο βήμα ο Σ. Τσιρώνης (ΝΙΚΗ)13:34:32
Στο βήμα ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ, Σπύρος Τσιρώνης.
Βελόπουλος: Το πρόβλημά σας είναι ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την Κοβέσι13:30:26
«Κάποιοι συνάδελφοι εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πώς αυτή η κυβέρνηση λειτουργεί πάντα με τη λογική της ψόφια γάτας; Την ώρα που όλη η Ελλάδα παρακολουθεί τη συζήτηση στην Ολομέλεια, αυτοί πετούν χρήματα από το παράθυρο, μοιράζουν λεφτά από τον υπερφορολόγηση. Κλασική πολιτική απάτη: σε ληστεύω και σου δίνω επιδόματα», τόνισε ο Κυριάκος Βελόπουλος.
«Το πρόβλημά σας δεν είναι η Κοβέσι. Είναι ότι δεν μπορείτε να ελέγξετε την Κοβέσι. Ετσι μάθατε, να ελέγχετε τη Δικαιοσύνη, σας βλέπει η ντροπή και ντρέπεται», πρόσθεσε.
Στο βήμα ο Κ. Βελόπουλος13:26:08
Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης πήρε τον λόγο.
Λεονταρίδης: Οι ενέργειές μου δεν ήταν παράνομες13:21:06
Δηλώνω ότι οι αναφερόμενες στη δικογραφία ενέργειές μου δεν είναι παράνομες και δεν στοιχειοθετούν άδικη πράξη, τόνισε ο βουλευτής Σερρών Θεόφιλος Λεονταρίδης.
«Η παρέμβασή μου δεν αφορούσε πληρωμή πλασματικών δικαιωμάτων αλλά αφορούσε νόμιμη πληρωμή που είχε καθυστερήσει έξι χρόνια λόγω γραφειοκρατίας», πρόσθεσε.
«Αυτό δεν πρέπει να κάνει ένας πολιτικός; Να παρεμβαίνει όταν υπάρχει αδικία;», είπε.
Μπουκώρος: Δεν διέπραξα τίποτα παράνομο13:14:34
«Ζήτησα την άρση της ασυλίας παρά το γεγονός ότι δεν διέπραξα τίποτα παράνομο», ανέφερε ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκώρος.
«Οι εντυπώσεις δημιουργήθηκαν από τους αποσπασματικούς διαλόγους που δημοσιεύτηκαν», είπε, κάνοντας στη συνέχεια αναφορά στο «πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», με πλαστά βοσκοτόπια κ.λπ.
Τόνισε ότι στο παρελθόν έχει κάνει πολλές παρεμβάσεις για τις παθογένειες του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Οι καταγγελίες μου μπορεί να ενόχλησαν», τόνισε.
Βασιλειάδης: Ζητώ άρση ασυλίας, ώστε να έχω την ευκαιρία να καθαρίσω το όνομά μου13:09:54
«Όταν έστω και η ανάγκη διερεύνησης είναι άδικη αναρωτιέται κανείς γιατί πρέπει να υποστεί την αμφισβήτηση προς το πρόσωπό του;», τόνισε αρχικά ο βουλευτής Πέλλης, Λάκης Βασιλειάδης.
«Στη μικρή μας κοινωνία, στην Πέλλα, κρινόμαστε καθημερινά. Αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης, θέλω να τη διαφυλάξω», τόνισε.
«Φέρομαι στη δικογραφία ως πρόσωπο υπό έρευνα με βάση απομαγνητοφωνήσεις που αφορούν συνομιλίες στις οποίες εγώ δεν συμμετέχω», είπε.
«Ζητώ άρση ασυλίας, ώστε να έχω την ευκαιρία να καθαρίσω το όνομά μου από αυτή τη σκιά».
Σενετάκης: Ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι13:04:08
«Ουδέποτε τέλεσα το αδίκημα για το οποίο ελέγχομαι. Μπορείτε να το διαπιστώσετε αν διαβάσετε την (επίμαχη) συνομιλία», τόνισε ο βουλευτής Ηρακλείου, Μάξιμος Σενετάκης.
«Το αίτημα που μετέφερα ήταν νόμιμο», τόνισε.
«Επιπλέον, δεν προκύπτει ότι μετά την επικοινωνία μου με τον κ. Μελά προέβη σε κάποια ενέργεια που είχε ως αποτέλεσμα την πληρωμή του συγκεκριμένου παραγωγού», υπογράμμισε.
«Σε μια περίοδος που δοκιμάζεται η εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς, θεωρώ χρέος μου να θέσω τον εαυτό μου στη διάθεση κάθε αρχής», κατέληξε.
Βαρτζόπουλος: Ο νόμος δεν είναι άμεμπτος12:58:49
«Δύο ερωτήσεις: πού είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ; Πού είναι τα τεράστια κοπάδια που δεν υπάρχουν; Πού είναι η πραγματική απάτη; (...) Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν επιβάλλεται η παρέμβαση του πολιτικού βουλευτού να ζητήσει εξηγήσεις και διορθώσεις;», τόνισε ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Βαρτζόπουλος.
Ο νόμος που εφαρμόζεται και ερμηνεύεται από μια γραφειοκρατία δεν είναι άμεμπτος, τόνισε.
Ο πολιτικός που βοηθά τον πολίτη δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, υπογράμμισε.
«Ποια είναι η ουσία της πολιτικής δραστηριότητας του βουλευτή;», είπε.
«Σε ποια άλλη χώρα της Ευρώπης παραπέμπεται πολιτικό προσωπικό με μόνο κέρδος τον σταυρό προτίμησης του πολίτη;», έκλεισε την ομιλία του ο κ. Βαρτζόπουλος.
Σκρέκας: Δεν ζητήθηκε από μένα τίποτα παράνομο12:52:06
Αναφερόμενος στην υπόθεση που τον αφορά στη δικογραφία, ο βουλευτής Τρικάλων, Κώστας Σκρέκας, τόνισε: «Δεν ζητήθηκε από μένα τίποτα παράνομο».
«Δεν υπήρξε καμία παραποίηση της αγροτικής εκμετάλλευσης, κανένα ψευδές στοιχείο», τόνισε.
«Ο μόνος δρόμος αποκατάστασης της αλήθειας είναι η πλήρης διερεύνηση της υπόθεσης από τη Δικαιοσύνη», είπε και ζήτησε να προχωρήσει τάχιστα η διαδικασία.
Κεφαλογιάννης: Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα12:47:17
Δεν υπήρξε κανένα αδίκημα το οποίο τέλεσα, τόνισε ο βουλευτής Ρεθύμνου Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Δική μου συνομιλία ή μήνυμα, δεν υπάρχουν, πρόσθεσε και αναφέρθηκε στις δύο περιπτώσεις που εμπλέκεται το όνομά του στη δικογραφία.
«Το υποτιθέμενο εκλογικό κίνητρο είναι αστήρικτο», είπε, αναφερόμενος στα πεσμένα εκλογικά ποσοστά στην περιφέρειά του.
Καραμανλής: Φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και αυτό ενδεχομένως ενοχλεί κάποιους12:42:20
«Δεν εισήλθα στην πολιτική για να βιοποριστώ. Φέρω ένα συγκεκριμένο επώνυμο και αυτό ενδεχομένως ενοχλεί κάποιους. Δεν επιθυμώ να γίνω μέρος αυτής της άθλιας προβοκάτσιας και υποκρισίας», είπε ο Κώστας Καραμανλής απευθυνόμενος στη Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Είμαι αποφασισμένος να καθαρίσω το όνομά μου μία και καλή. Γι' αυτό σας παρακαλώ να υπερψηφίσετε την άρση ασυλίας μου», πρόσθεσε.
Καραμανλής: Δεν καταγράφεται καμία δική μου συνομιλία, ή συνεργατών μου12:41:01
Τον λόγο έχει ο βουλευτής Σερρών Κώστας Καραμανλής.
«Τον όρκο που έδωσα στη Βουλή τον τιμώ και τον τηρώ. Αυτό που αξίζει να ξέρετε είναι ότι πουθενά δεν καταγράφεται οποιαδήποτε συνομιλία είτε δικιά μου είτε συνεργατών μου, τόσο ισχυρά είναι τα στοιχεία», τόνισε.
Παπακώστα: Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα12:33:45
«Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα και απολύτως τίποτα να αποκρύψω», τόνισε η βουλευτής Τρικάλων Κατερίνα Παπακώστα.
«Εγώ το μόνο που έπραξα ήταν να θέσω το συγκεκριμένο αίτημα υπόψιν του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, σίγουρη ότι θα ελεγχθεί ενδελεχώς. Τελικά, από τα έγγραφα που απέστειλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος κτηνοτρόφος δεν έλαβε ποτέ το επίμαχο κονδύλι της συνδεδεμένης ενίσχυση για το 2020. Αυτό σημαίνει ότι η δική μου ενασχόληση δεν παρήγαγες κανένα παράνομο αποτέλεσμα. Δεν προκάλεσε καμία ζημία».
«Ουδέποτε εγώ άσκησα πίεση ή έδωσα εντολή ή ζήτησα παράνομη μεταχείριση ή παρενέβη στο έργο κάποιας διοικητικής υπηρεσίας. Έκανα αυτό που πρέπει να κάνει κάθε βουλευτής: να ακούει τον πολίτη και να διαβιβάζει το αίτημά του».
Μηταράκης: Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες, δεν ζούμε σε γυάλια12:28:22
«Αντιμετώπιση τοπικών ζητημάτων είναι πολιτική δραστηριότητα», τόνισε ο βουλευτής Χίου Νότης Μηταράκης.
«Μιλάμε για τη διαβίβαση ενός αιτήματος πολίτη που προφανώς δεν λάμβανε απάντηση από τη γραφειοκρατία», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας πως «Ο βουλευτής δεν μπορεί να έχει κλειστές πόρτες, δεν ζούμε σε γυάλια, ούτε πρέπει».
«Δεν στέκει νομικά η άρση ασυλίας, αλλά τη ζητώ για πολιτικούς και προσωπικούς λόγους», είπε, τονίζοντας ότι έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία και πως «δεν έχω πράξει κάτι παράνομο, κινήθηκα στα πλαίσια του συντάγματος».
Τσιάρας: Ο ρόλος του βουλευτή είναι ρόλος παρατηρητή;12:23:36
«Θέλω να θέσω ενώπιον των συναδέλφων ερωτήματα που απασχολούν και εμένα και τους άλλους βουλευτές. Ο ρόλος του βουλευτή ποιος είναι; Απλά να παρατηρεί τα γεγονότα; Ή να λειτουργεί ενεργά σε θέματα που απασχολούν την τοπική κοινωνία και τους πολίτες. Αν κάποιος πιστεύει ότι πρέπει να είμαστε παρατηρητές, νομίζω ότι δεν είναι ο πραγματικός ρόλος που μας αναθέτουν οι πολίτες».
«Προσωπικά εκφράζω την εμπιστοσύνη στον θεσμό της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», είπε.
Το θέμα είναι αν ο ρόλος του βουλευτής είναι ρόλος παρατηρητή ή παρεμβατικός όταν δημιουργείται μια έκτακτη ανάγκη;, πρόσθεσε.
Πρώτος μιλάει ο Κώστας Τσιάρας12:18:14
Πρώτος πήρε τον λόγο ο Κώστας Τσιάρας.
«Υπηρετώ το κοινοβούλιο για 23 συνεχόμενα χρόνια. Δεν περίμενα να βρεθώ σε αυτήν τη θέση», είπε αρχικά.
Παρέμβαση Κωνσταντοπούλου επί της διαδικασίας12:13:45
«Πρόκειται για μία κορυφαία διαδικασία. Είναι επιβεβλημένο να μας πείτε επίσημα ποιος είναι ο προγραμματισμός. Ο κ. Μητσοτάκης θα έρθει να μιλήσει ως αρχηγός του κόμματος; Δεύτερον, ποιοι από τους 13 θα μιλήσουν;», είπε η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου σε παρέμβασή της επί της διαδικασίας.
Αρχίζει η συζήτηση στην Ολομέλεια12:07:55
Αρχίζει η συζήτηση για τα αιτήματα άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται στις δύο πρόσφατες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Θα απέχουν οι «13» από την ψηφοφορία12:03:05
Να απέχουν από τη σημερινή ψηφοφορία αποφάσισαν οι περισσότεροι από τους 13 εμπλεκόμενους «γαλάζιους» βουλευτές.
Διαβάστε εδώ περισσότερα.
Οι 13 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που αναφέρονται στις δικογραφίες11:10:50
Η διαδικασία - Πότε θα γίνει γνωστό το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας11:09:32
Crash test κυβερνητικής συνοχής11:07:47
Έντονος ο προβληματισμός στο Μαξίμου από την πτώση τριών μονάδων που έχει η Ν.Δ. μετά τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη. Την ώρα που η «γαλάζια» Κ.Ο μοιάζει με καζάνι που βράζει… Με την προοπτική της αυτοδυναμίας να ξεφτίζει ακόμη και στα μάτια των πιο αισιόδοξων συνεργατών του πρωθυπουργού. Ο πήχης πλέον κινείται στην σφαίρα του 27-29% με τους απαισιόδοξους να φοβούνται ακόμη και το χειρότερο σενάριο των ποσοστών κάτω του 25%. Εξ ου και η σημερινή ψηφοφορία αποκτά χαρακτήρα γοήτρου για την κυβέρνηση.
Διαβάστε εδώ αναλυτικό ρεπορτάζ
