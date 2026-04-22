Οι εκτιμήσεις του Μαξίμου - Οι κίνδυνοι και οι απειλές - Αλλαγή ατζέντας με νέο πακέτο μέτρων.

Έντονος ο προβληματισμός στο Μαξίμου από την πτώση τριών μονάδων που έχει η Ν.Δ. μετά τις νέες δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την υπόθεση Λαζαρίδη. Την ώρα που η «γαλάζια» Κ.Ο μοιάζει με καζάνι που βράζει… Με την προοπτική της αυτοδυναμίας να ξεφτίζει ακόμη και στα μάτια των πιο αισιόδοξων συνεργατών του πρωθυπουργού. Ο πήχης πλέον κινείται στην σφαίρα του 27-29% με τους απαισιόδοξους να φοβούνται ακόμη και το χειρότερο σενάριο των ποσοστών κάτω του 25%. Εξ ου και η σημερινή ψηφοφορία αποκτά χαρακτήρα γοήτρου για την κυβέρνηση.

Θέμα γοήτρου η σημερινή ψηφοφορία

Ενδεχόμενο ομαδικό αντάρτικο κατά της άρσης ασυλιών των 13 κυβερνητικών βουλευτών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα ισοδυναμούσε με σοβαρό πλήγμα στην κυβερνητική συνοχή και ηχηρή αποδοκιμασία προσωπικά του πρωθυπουργού ο οποίος εισηγήθηκε την «καθαρή λύση» της προσφυγής στην δικαιοσύνη.

Διότι η αναφορά του Π. Μαρινάκη για «ψήφο κατά συνείδηση» αποτελεί απλά βαλβίδα ασφαλείας και όχι πραγματική βούληση του Μαξίμου.

Περιμένουν ελάχιστες διαφοροποιήσεις

Έτσι από τον πρωθυπουργό μέχρι τον Γραμματέα της ΚΟ Μάξιμο Χαρακόπουλο και από τον αντιπρόεδρο Κ. Χατζηδάκη μέχρι τον Θ. Νέζη και τον Μ. Μπεκίρη όλο το κυβερνητικό stuff επιδόθηκε σε ένα spread προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα στην σημερινή ψηφοφορία. Με προσωπικές συναντήσεις με όλους τους βουλευτές της Ν.Δ.

Τελικά φαίνεται το μασάζ να έχει αποδώσει αφού οι εκτιμήσεις του Μαξίμου κάνουν λόγο για ελάχιστες έως μηδαμινές διαφοροποιήσεις, κυρίως με την μορφή της απουσίας. Όπως το προανήγγειλε ο Στ. Πέτσας.

Και δεν είναι τυχαίο ότι χθες βγήκαν αρκετοί βουλευτές να στηρίξουν τις άρσεις ασυλίας με πρώτο τον Κ. Τσιάρα που εμπλέκεται στην υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews τον τόνο στην ψηφοφορία αναμένεται να δώσει ο Μ. Βορίδης υπερψηφίζοντας τις άρσεις ασυλίας παρότι ήταν ο πρώτος που εξέφρασε δημόσια αντιρρήσεις. Η λογική που επικράτησε είναι ότι δεν μπορεί να πάει κανείς κόντρα στην επιθυμία των 13 να καθαρίσει το όνομα τους μέσω της δικαιοσύνης.

Και μπορεί να έχει προεξοφληθεί ότι δεν θα υπάρξουν κυρώσεις αλλά όλοι αντιλαμβάνονται ότι η όποια διαφοροποίηση θα σημειωθεί...

Αγωνία για το αποτέλεσμα

Το αποτέλεσμα θα είναι γνωστό σήμερα αργά το απόγευμα αλλά μάλλον προδιαγεγραμμένο. Από την στιγμή μάλιστα που θα ψηφίσει όλη η αντιπολίτευση.

Αν παραδόξως δεν περάσει η άρση ασυλίας έστω και ενός εμπλεκόμενου βουλευτή το εσωκομματικό πρόβλημα θα αλλάξει πίστα... Σημαίνει ότι η Κ.Ο της Ν.Δ. έχει αποφασίσει να τραβήξει το χαλί κάτω από τα πόδια της κυβέρνησης.

Κι αν δεν υπάρξουν άμεσες κυρώσεις το βέβαιον είναι ότι θα μιλάμε για κυβέρνηση υπό προθεσμία.

Προσπάθεια να αλλάξει η ατζέντα με νέο πακέτο παροχών

Το Μαξίμου θέλοντας να στρέψει την προσοχή του κόσμου από το εσωκομματικό μέτωπο αποφάσισε την ώρα που θα συζητούνται οι άρσεις ασυλίας των 13 «γαλάζιων» βουλευτών στην ολομέλεια της βουλής την ίδια ώρα να ανακοινώσει νέο πακέτο παροχών.

Είναι ενδεικτικό ότι η συζήτηση στην Ολομέλεια ξεκινά στις 12 το μεσημέρι και την ίδια ώρα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ για το υπερ- πλεόνασμα του 2025. Αμέσως μετά – το μεσημέρι- αναμένεται και το διάγγελμα του πρωθυπουργού με το οποίο θα ανακοινώσει νέα μέτρα στήριξης ύψους 500 εκ. ευρώ ως ανάχωμα στον καλπάζοντα πληθωρισμό. Με την σκυτάλη να παίρνει αμέσως μετά ο υπουργός Οικονομικών Κ. Πιερρακάκης για την εξειδίκευση των μέτρων.

Έτσι το Μαξίμου θα προσπαθήσει να εξισορροπήσει τις εντυπώσεις σε όλα τα κεντρικά δελτία από τις ομιλίες των 13 βουλευτών του και την εσωκομματική φαγωμάρα με την είδηση ότι η κυβέρνηση δίνει χρήματα. Σε χαμηλοσυνταξιούχους, δικαιούχους του επιδόματος για Diesel, ενοικιαστές, πολυμελείς οικογένειες ενώ ρυθμίζει και χρέη.

Επικοινωνιακό αντιπερισπασμό που θα επιχειρήσει και τις δύο επόμενες μέρες – Παρασκευή και Σάββατο – με την επίσκεψη Μακρόν στην Αθήνα.

Η απειλή της κυβερνητικής συνοχής

Η απειλή , ωστόσο, της κυβερνητικής συνοχής είναι παρούσα.

Η Κ.Ο. πλέον βρίσκεται σε ..αναμμένα κάρβουνα με την καχυποψία να περισσεύει.

Πολλοί δεν πιστεύουν ούτε στις δεσμεύσεις που τους δίνονται από το Μαξίμου για συμπερίληψη των εμπλεκομένων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στα ψηφοδέλτια της Ν.Δ. Ακόμη – όπως λένε- και αν τους διαβεβαιώσει ο πρωθυπουργός στην συνεδρίαση της Κ.Ο στις 30 Απριλίου. «Ακόμη και αν δεσμευτεί μπορεί ανά πάσα ώρα να αλλάξει γνώμη. Αν για παράδειγμα έρθει και άλλη δικογραφία και αποφασίσει να κάνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα προωθώντας νέα πρόσωπα» λένε υποψιασμένοι ότι κάποιοι μπορεί να εισηγούνται στον πρωθυπουργό να μετατρέψει τη Ν.Δ. σε ένα κόμμα απόλυτα ελεγχόμενο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Dnews τέτοια σκέψη δεν υπάρχει στο μυαλό του πρωθυπουργού. Ο Κ. Μητσοτάκης σε συνομιλίες του με κυβερνητικά στελέχη δηλώνει ότι έχει σκοπό να πάει σε εκλογές με όλους τους βουλευτές του επικαλούμενος το τεκμήριο της αθωότητας.

Ζητούν ριζικές αλλαγές

Όπως και να έχει το μέτωπο Μαξίμου- ΚΟ έχει κακοφορμίσει και θα χρειαστεί πολύ προσπάθεια για να επουλωθεί – αν επουλωθεί- το εσωκομματικό τραύμα. Οι βουλευτές πλέον απαιτούν ριζικές αλλαγές και πράξεις για να πειστούν. Μεταξύ άλλων αξιώνουν σαρωτικές αλλαγές στο Μαξίμου αλλαγή στρατηγικής και συμμετοχή στις κρίσιμες αποφάσεις αφού θεωρούν ότι με τον τρόπο που πορεύεται η κυβέρνηση χάνει την μία κοινωνική ομάδα μετά την άλλην.

Οι κίνδυνοι είναι μπροστά ...

Οι κίνδυνοι από μία ΚΟ που αντιστρατεύεται την κυβέρνηση της είναι πολλοί.

Τι θα γίνει, για παράδειγμα, αν έρθει και νέα δικογραφία από την Ευρωπαική εισαγγελία και οι εμπλεκόμενοι βουλευτές δεν συναινέσουν στο να αρθεί η ασυλία τους;

Ή τι μπορεί να προκύψει από την μυστική ψηφοφορία στο αίτημα του ΠΑΣΟΚ – που καθαρογράφεται- για τη σύσταση προανακριτικής Επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπ. Λιβανό και Φ. Αραμπατζή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Ο πονοκέφαλος της μυστικής ψηφοφορίας για προανακριτική

Με δεδομένο ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται να απορρίψει ένα τέτοιο αίτημα – όπως έκανε με τον Μ. Βορίδη και τον Λ. Αυγενάκη – ποιος μπορεί να ξέρει τι θα βγάλει η μυστική κάλπη; Διότι μετά το φιάσκο με τις ελεγχόμενες επιστολικές ψήφους, η Ν.Δ. είναι υποχρεωμένη αυτή τη φορά να παρίσταται στην ολομέλεια. «Τι θα γίνει αν 5 βουλευτές της Ν.Δ. ψηφίσουν μυστικά υπέρ της προανακριτικής αυτή τη φορά επιβάλλοντας την ;» αναλογίζονται κάποιοι βουλευτές βλέποντας το έκρυθμο κλίμα.

Σε μία τέτοια ακραία περίπτωση είναι βέβαιον ότι για την κυβέρνηση η προσφυγή στις κάλπες αργά ή γρήγορα θα είναι μονόδρομος.