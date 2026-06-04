Ο Κώστας Ανεστίδης μιλάει στο Dnews για «πληρωμένο συμβόλαιο της ΝΔ» εις βάρος του.

Όταν τις πρώτες ημέρες του 2026, με τους αγρότες να βρίσκονται στους δρόμους του αγώνα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης δήλωνε για τον Κώστα Ανεστίδη ότι «η στάση του ξεπερνάει τα όρια της χυδαιότητας, όλα αυτά που βλέπουμε είναι μία σειρά από παθογένειες της μεταπολευτικής Ελλάδας», είναι βέβαιο ότι δεν μπορούσε να φανταστεί ότι λίγους μήνες μετά ο αγροτοσυνδικαλιστής και μαζί του ολόκληρο το αγροτικό κίνημα θα δικαιωνόταν πανηγυρικά και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θα διαψεύδονταν με δικαστικό βούλευμα.

Το Εφετείο Αθηνών με βούλευμά του διαπιστώνει ότι για τον κ. Ανεστίδη δεν προέκυψε να φέρει ποινική υπαιτιότητα για λήψη καμίας παράνομης επιδότησης. Εξάλλου από την αρχή ο αγροτοσυνδικαλιστής και οι συνάδελφοί του που βρισκόταν στο δρόμο για 50 μέρες αρνούνταν οποιαδήποτε εμπλοκή του στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το Εφετείο Αθηνών απεφάνθη ότι η προέλευση των περιουσιακών του στοιχείων είναι νόμιμη και συνεπώς δεν συντρέχει νόμιμη αιτία για συνέχιση της δέσμευσης περιουσιακών του στοιχείων.

«Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι»

«Η ταλαιπωρία που πέρασα τόσους μήνες ήταν ένα πληρωμένο συμβόλαιο της Ν.Δ.», δήλωσε στο Dnews ο κ. Κώστας Ανεστίδης και προανήγγειλε ότι θα κινηθεί νομικά.

Συγκεκριμένα, τόνισε: «Το βούλευμα ήταν μία δικαίωση που την περίμενα. Ήξερα ότι είμαι αθώος και ας μιλούσαν κάποιοι… πονηροί για ατασθαλίες. Καταρχάς ήταν θετική έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχουν στην ελληνική δικαιοσύνη Δικαστές που τιμούν το λειτούργημά τους. Το πόρισμα της κ. Κυβέλου είναι για να το διδάσκουν στα Πανεπιστήμια. Της δίνω συγχαρητήρια. Αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς που εμπλεκόμαστε σε αυτές τις σκευωρίες και οι δικηγόροι ήταν ότι πρόκειται για πληρωμένο συμβόλαιο. Επειδή βγήκα στο δρόμο και μίλησα για τη σαπίλα της ΝΔ και του ΟΠΕΚΕΠΕ προσπάθησαν να με κάνουν να το πληρώσω και σήμερα δικαιώθηκα. Θα ζητήσω την δικαίωσή μου για όλη αυτή την ταλαιπωρία. Θα τους κυνηγήσω μέχρι να πατήσουν μαύρο χιόνι. Θα βρω ποιοι ήταν αυτοί που δεν έκαναν έλεγχο».

Δικαίωση του αγροτικού κινήματος

Σύμφωνα με πληροφορίες μετά τη συγκεκριμένη εξέλιξη η Γραμματεία της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων έκανε χθες το βράδυ την πρώτη, διαδικτυακή συνέλευσή της. Για δικαίωση του αγροτικού κινήματος έκανε λόγο στο Dnews ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Δικαιώνεται το αγροτικό κίνημα, που μιλούσε για στημένη σκευωρία ώστε να σπιλωθεί ο συνάδελφος, να «σπάσουν» τα μπλόκα και να διαταραχθεί η ενότητα. Ευτυχώς σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και δικαστές που σέβονται και τιμούν το λειτούργημά τους. Περιμένουμε την τοποθέτηση του Κώστα Ανεστίδη και ευελπιστούμε από αυτούς που επιχείρησαν να σπιλώσουν τον αγώνα μίας ολόκληρης επαγγελματικής τάξης να έχουν τουλάχιστον την πολιτική ευθιξία να ζητήσουν συγνώμη».