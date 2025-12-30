«Κάποιος, έχοντας μια έκταση, χωρίς να καλλιεργεί, χωρίς να παράγει, χωρίς να ταΐζει, χωρίς τίποτα, είχε το δικαίωμα να ενεργοποιήσει δικαιώματα» παραδέχθηκε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Συνέχεια στη δημόσια κόντρα έδωσαν ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης και ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Θεοφάνης Παππάς, μετά τις αποκαλύψεις του πρώτου για ψεύτικες αιτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ, που έδιναν δικαίωμα επιδότησης για «όσα στρέμματα δήλωνες».

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας δήλωσε, σε νέα συνέντευξή του στο OPEN, πως ήταν πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ για δύο μήνες από τον Νοέμβριο του 2020 και παραιτήθηκε τον Φεβρουάριο του 2021 καθώς διαδέχθηκε τον Γρηγόρη Βάρα. Ο ίδιος όπως είπε παραιτήθηκε.

Τι αποκάλυψε ο Κώστας Ανεστίδης

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης, αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Open τη Δευτέρα, πως ο βουλευτής της ΝΔ, Θεοφάνης Παππάς, που είχε διατελέσει και πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ μετά την αποπομπή Βάρα, του είχε περιγράψει πώς μπορούσε κάποιος να παίρνει επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς καν να παράγει.

«Ήμασταν καλεσμένοι τον Αύγουστο σε γάμο φιλικό στη Χαλκιδική, όπου ήταν και αξιόλογα πρόσωπα από την περιοχή. Ήμασταν ένα πηγαδάκι 7-8 άτομα και το παράπονο ειπώθηκε επειδή είμαστε στον ίδιο χώρο (δηλαδή ΝΔ), ότι γίνονται ατασθαλίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ από δικαιώματα. Και σας λέω (απευθυνόμενος στον βουλευτή): “Κύριε Παππά, παίρνουν αλόγιστα δικαιώματα από το εθνικό απόθεμα και τα καλύπτουν;”. Και μου λέτε εσείς “Ναι, όποιος κάνει αίτηση και ανοίξει καινούριο ΑΦΜ στην εφορία δικαιολογεί και παίρνει δικαιώματα”. Και σας λέω “Όσα στρέμματα θέλει;” Και μου απαντάτε: “Όσα στρέμματα δηλώσει”» αποκάλυψε ο Κώστας Ανεστίδης.

Μία συνομιλία που ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος οτυ ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αρνήθηκε.

Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ παραδέχτηκε τη συνομιλία που είχε με τον κ. Ανεστίδη και επανέλαβε πως από το 2017 επί ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και το 2022 επί Νέα Δημοκρατία είχε δοθεί το συγκεκριμένο δικαίωμα, με το δεδομένο ότι κάποιος ήταν κάτοχος κάποιου βοσκότοπου, είτε ως ιδιοκτήτης, είτε ενοικιαστής. Τόνισε ωστόσο πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν θα μπορούσε να ξέρει αν είχε γίνει πλαστογραφία στα έγγραφα, σε περίπτωση καταγραφής περισσότερων στρεμμάτων. Όπως είπε αυτή ήταν η «περιγραφή του προβλήματος» με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα χρήματα που δινόταν για επιδοτήσεις από το εθνικό απόθεμα. «Δηλαδή, κάποιος, έχοντας μια έκταση, χωρίς να καλλιεργεί, χωρίς να παράγει, χωρίς να ταΐζει, χωρίς τίποτα, είχε το δικαίωμα να ενεργοποιήσει δικαιώματα» είπε χαρακτηριστικά.

Τόνισε ωστόσο, σε μία απόπειρα να αποδυναμώσει την αποκάλυψη πως όταν συνάντησε τον Κώστα Ανεστίδη τον Αύγουστο του 2025 το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν ήδη γνωστό.

Με πληροφορίες του OPEN






