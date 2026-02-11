Πώς συνδέεται με τον ανασχηματισμό.

Σε ένα καθεστώς ιδιότυπης ομηρίας βρίσκεται η κυβέρνηση από τον Σεπτέμβριο μέχρι και σήμερα περιμένοντας τη νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στο Μαξίμου ξέρουν ότι υπάρχει νέα δικογραφία έχουν μία αίσθηση για το τι μπορεί να περιλαμβάνει αλλά δεν γνωρίζουν το τελικό κείμενο που θα έρθει στη βουλή.

Αν η δικογραφία θα είναι μία ή θα έρχεται σε δόσεις και αν θα αφορά μόνο πλημμελήματα ή και κακουργήματα για «γαλάζιους» βουλευτές ή υπουργούς.

Την καθυστέρηση στην άφιξη της δικογραφίας στη βουλή την αποδίδουν στο γεγονός ότι γίνεται ενδελεχής έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί αν έγιναν παράνομες πράξεις και τι είδους.

Μέχρι τότε η κυβέρνηση κρατάει την ανάσα της και περιμένει.

Και όσο δεν έρχεται η δικογραφία δεν γίνεται ανασχηματισμός. Διότι ο πρωθυπουργός μπορεί να αναγκαστεί να κάνει ανασχηματισμό τότε…

