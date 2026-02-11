Μετά και την ανεξαρτητοποίηση της βουλευτού της Πλεύσης Ελευθερίας.

Έχει σαφώς τη σημασία του.

Μετά την ανεξαρτητοποίηση της Ελένης Καραγεωγοπούλου οι ανεξάρτητοι βουλευτές είναι το τρίτο κόμμα της Βουλής.

Ανέρχονται αισίως στους 26, ξεπερνώντας τον ΣΥΡΙΖΑ που διαθέτει 25.

Και δεν αποκλείεται αν οι εκλογές διεξαχθούν στο τέλος της τετραετίας να ξεπεράσουν και το ΠΑΣΟΚ που διαθέτει 33 και να γίνουν ...αξιωματική αντιπολίτευση!

Χαρακτηριστικό της κρίσης των κομμάτων και των επερχόμενων ανασυνθ΄λεσεων.

Α, αν φύγει ένας ακόμα ακόμα από τους εναπομείναντες πέντε βουλευτές από την Πλεύση Ελευθερίας το κόμμα αυτό δεν θα έχει κοινοβουλευτική ομάδα. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου όμως θα μπορεί να μιλά στη Βουλή ως πρώην πρόεδρός της ακόμα και στις συζητήσεις σε επίπεδο αρχηγών κομμάτων!

