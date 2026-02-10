Πέραν της διατήρησης των Πανελληνίων το Υπουργείο Παιδείας εξετάζει σοβαρά και το ενδεχόμενο μείωσης των μαθημάτων που θα εξετάζονται στο πλαίσιο του Εθνικού Απολυτηρίου.

Μετά την σημερινή παρουσίαση του Εθνικού Απολυτηρίου στις 14:00 το μεσημέρι από την υπουργό Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής θα εκκινήσει και επίσημα ο Εθνικός Διάλογος με στόχευση το νέο Λύκειο.

Όπως έχει επισημάνει η υπουργός θα δοθεί σημαντική έμφαση στην αρχιτεκτονική του Εθνικού Διαλόγου για το νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο καθώς πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση με στόχο να αξιολογηθεί τι λειτουργεί, τι δεν λειτουργεί και τι μπορεί να βελτιωθεί στην εκπαίδευση, με επίκεντρο το Λύκειο. Η διαδικασία του Εθνικού Διαλόγου θα είναι ανοιχτή, θεσμική και διαφανής, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, ειδικούς και πολίτες να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους ενώ πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής Διαλόγου θα γίνει την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, υπό τον καθηγητή Μιχάλη Σφακιανάκη. Εντός Απριλίου θα λειτουργήσει ψηφιακή πλατφόρμα για την κατάθεση απόψεων από τους πολίτες, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για έναν μήνα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8prkgun7v5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο Εθνικός Διάλογος καλύπτει πέντε βασικές ενότητες, εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σχολική ζωή, επιμόρφωση εκπαιδευτικών, υποδομές και διακυβέρνηση της εκπαίδευσης. Στη βάση των συζητήσεων βρίσκονται οι μεταρρυθμίσεις που έχουν ήδη υλοποιηθεί από το 2019, όπως νέα προγράμματα σπουδών, ψηφιοποίηση του σχολείου, αναβάθμιση υποδομών, νέα βιβλία, στελέχωση με μόνιμους εκπαιδευτικούς και ενίσχυση των δεξιοτήτων των μαθητών.

Ο στόχος του διαλόγου είναι η σταδιακή μετατόπιση της αξιολόγησης από μια στιγμή, όπως οι Πανελλήνιες, στο σύνολο της μαθησιακής πορείας του μαθητή, μειώνοντας πίεση και ανισότητες, και εξασφαλίζοντας ένα αξιόπιστο, δίκαιο και ανθεκτικό σύστημα. Στόχος των προωθούμενων αλλαγών είναι ένα Λύκειο που θα μετράει, ένα απολυτήριο με αξία και ένα εκπαιδευτικό σύστημα που ενισχύει τις δεξιότητες των μαθητών, μειώνει την εξάρτηση από φροντιστήρια και αντιμετωπίζει τις υφιστάμενες ανισότητες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9hps23djqp?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το τρίπτυχο του Εθνικού Απολυτηρίου: Τι ισχύει για Πανελλήνιες και Τράπεζα Θεμάτων

Ο διάλογος για το νέο Εθνικό Απολυτήριο θα αναπτυχθεί γύρω από τρεις κεντρικούς άξονες. Ο πρώτος αφορά το περιεχόμενο των σπουδών και τον τρόπο με τον οποίο οργανώνεται η διδασκαλία στο σχολείο. Στο επίκεντρο τίθεται όχι μόνο το τι μαθαίνουν οι μαθητές, αλλά και ποιες γνώσεις και δεξιότητες χρειάζεται να αποκτήσουν ώστε να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία. Οι δεξιότητες αυτές προορίζεται να ενσωματωθούν στη φιλοσοφία του απολυτηρίου, με καθοριστικό ρόλο τη συνεχή και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

Ο δεύτερος άξονας σχετίζεται με τη διακυβέρνηση του συστήματος αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα Θεμάτων επικαιροποιείται και ενισχύεται με 2.500 νέα θέματα, βασισμένα στα νέα προγράμματα σπουδών. Παράλληλα, επεκτείνεται και στα μαθήματα του Γυμνασίου, ενώ εξετάζεται ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να καλύπτει το σύνολο των μαθημάτων, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της συγκρισιμότητας στην αξιολόγηση.

Ο τρίτος άξονας αφορά τον ρόλο των Πανελληνίων. Όπως τονίστηκε εμφατικά από την Σοφία Ζαχαράκη οι Πανελλήνιες δεν καταργούνται όσο δεν υπάρχει ένα εναλλακτικό και εξίσου αξιόπιστο σύστημα. Η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν καταργούνται οι Πανελλήνιες, μέχρι να μπορέσει το σύστημα να αντιπροτείνει κάτι εξίσου αξιόπιστο από αυτό το οποίο έχουμε» ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν θα επηρεαστεί ούτε η αξιοπιστία ούτε το αδιάβλητο του υφιστάμενου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ. «Δεν θέλω να θυσιάσω τίποτα από τα δύο», επεσήμανε η υπουργός στην συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο για την παρουσίαση του Εθνικού Απολυτηρίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg9oz38cnoft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο τραπέζι του διαλόγου και η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων

Σε συνέντευξή της στo OPEN η υπουργός Παιδείας τόνισε ότι εξετάζονται σενάρια με 8 ή ακόμη και 6 μαθήματα, με στόχο τον περιορισμό του φόρτου εργασίας των μαθητών και την ενίσχυση της ουσιαστικής εκπαίδευσης, ώστε το Λύκειο να μην επικεντρώνεται αποκλειστικά στις Πανελλήνιες. Παράλληλα, εξετάζεται η πιθανότητα να λαμβάνονται υπόψη και οι επιδόσεις της Α’ Λυκείου, σε μικρό ποσοστό καθώς και έργα κοινωνικής δράσης ή εθελοντισμού, στο πλαίσιο του νέου «εθνικού απολυτηρίου». Στόχος είναι ένα Λύκειο που προσφέρει ουσιαστική μαθησιακή εμπειρία σε όλους τους μαθητές, χωρίς να μετατρέπεται σε κέντρο εξετάσεων. Σύμφωνα με την υπουργό «το Λύκειο δεν μπορεί να είναι προσανατολισμένο αποκλειστικά στην είσοδο στο πανεπιστήμιο», επισημαίνοντας ότι δεν δίνουν όλοι Πανελλήνιες αλλά το σχολείο πρέπει να προσφέρει ουσιαστική εκπαίδευση σε όλους τους μαθητές.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dga8tjx5gr7d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ποιοι μαθητές θα κάνουν «ποδαρικό» στο Εθνικό Απολυτήριο

Ως πιθανός χρονικός ορίζοντας έναρξης των αλλαγών αναφέρεται το σχολικό έτος 2027–2028, με τη ρητή επισήμανση ότι, εφόσον προκύψουν σοβαρές επιφυλάξεις ή τεκμηριωμένες αντιρρήσεις, δεν θα υπάρξει καμία βεβιασμένη εφαρμογή. «Δεν θα παίξουμε με τις τύχες των παιδιών», τόνισε χαρακτηριστικά η υπουργός σημειώνοντας ότι επί του παρόντος δεν αλλάζει τίποτα για τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο ή στη Γ΄ Γυμνασίου. Εξάλλου οι όποιες προτάσεις ενσωματωθούν στο σχεδιασμό του Εθνικού Απολυτηρίου δεν θα υλοποιηθούν και καμία μεταρρύθμιση δεν θα προχωρήσει χωρίς να εξασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, κοινωνική αποδοχή και επιστημονική τεκμηρίωση.