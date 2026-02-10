Το σχόλιο του ΚΚΕ για τις απειλές του Παύλου Μαρινάκη κατά δημοσιογράφου.

«Αυτό που οφείλει να κάνει η κυβέρνηση και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, σχετικά με την -ακόμα μία- τραγωδία με ξεριζωμένους συνανθρώπους μας, που αντί να διασωθούν σκοτώθηκαν δίπλα στις ακτές της Χίου, είναι να απαντήσει με σαφήνεια όλα τα αμείλικτα ερωτήματα που από την πρώτη στιγμή έχουν τεθεί κι όχι να απειλεί με μηνύσεις δημοσιογράφους, οι οποίοι θέτουν αυτά τα ερωτήματα» αναφέρει το ΚΚΕ σε σχόλιό του «για την απειλή του κυβερνητικού εκπρόσωπου για μήνυση κατά του δημοσιογράφου Χρ. Αβραμίδη».