Σύμφωνα με έρευνες, πολλοί ενήλικες δηλώνουν ότι έχουν λίγους φίλους ή και κανέναν. Μεταξύ των millennials, το 27% αναφέρει ότι δεν έχει στενούς φίλους.

Αν είσαι όπως πολλοί ενήλικες στις ΗΠΑ, ίσως αναρωτιέσαι γιατί δεν έχεις φίλους. Μπορεί ως παιδί να δημιουργούσες εύκολα φιλίες. Όμως, καθώς μεγάλωνες, ο κύκλος σου πιθανόν να μίκρυνε (λίγο ή πολύ). Έτσι, έχεις λιγότερους φίλους, ενώ ίσως και να δυσκολεύεσαι και να κάνεις νέους σε αυτή τη φάση της ζωής σου. Μπορεί να νιώθεις ότι δεν έχεις καθόλου φίλους.

Αυτό είναι ένα πολύ συνηθισμένο συναίσθημα στους ενήλικες.

Γιατί οι ενήλικες φαίνεται να δυσκολεύονται να βρουν ανθρώπους με τους οποίους να συνδέονται;

Οι άνθρωποι θέλουν (και χρειάζονται) φίλους. Μερικές φορές η ζωή, όμως, παρεμβαίνει και πολλοί καταλήγουν είτε να μην μπορούν να κάνουν νέους φίλους είτε να μην διατηρούν τις υπάρχουσες φιλίες τους.

Αν, λοιπόν, νιώθεις ότι δεν έχεις φίλους, τι μπορείς να κάνεις; Αν θέλεις να κάνεις καινούργιους φίλους, ξεκίνα κάνοντας μια συνειδητή προσπάθεια να γνωρίσεις νέους ανθρώπους. Βρες τρόπους να ξεπεράσεις τη ντροπαλότητα ή το άγχος και εξάσκησε κοινωνικές δεξιότητες (όπως η φιλικότητα, η ανοιχτότητα και η ειλικρίνεια) για να καλλιεργήσεις νέες συνδέσεις. Θυμήσου: το να διατηρείς φιλίες είναι εξίσου σημαντικό με το να τις δημιουργείς, γι’ αυτό φρόντισε να αφιερώνεις χρόνο για να επικοινωνείς τακτικά με τους φίλους σου.

Γιατί μπορεί να μην έχεις φίλους

Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να μην έχεις πολλούς (ή καθόλου) φίλους - οι οποίοι διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο.

Μερικές πιθανές εξηγήσεις είναι οι εξής:

Είσαι ντροπαλός/ή. Για κάποιους δεν είναι εύκολο να ξεκινήσουν συζητήσεις με αγνώστους, οπότε αποφεύγουν κοινωνικές καταστάσεις.

Για κάποιους δεν είναι εύκολο να ξεκινήσουν συζητήσεις με αγνώστους, οπότε αποφεύγουν κοινωνικές καταστάσεις. Έχεις κοινωνικό άγχος. Το έντονο άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις μπορεί να «παραλύει» και να σε εμποδίζει να κάνεις φίλους.

Το έντονο άγχος σε κοινωνικές καταστάσεις μπορεί να «παραλύει» και να σε εμποδίζει να κάνεις φίλους. Μετακομίζεις συχνά. Είναι δύσκολο να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις φιλίες όταν αλλάζεις συνεχώς τόπο.

Είναι δύσκολο να δημιουργήσεις και να διατηρήσεις φιλίες όταν αλλάζεις συνεχώς τόπο. Είσαι μοναχικός τύπος . Ίσως απλώς προτιμάς να είσαι μόνος/η σου. Πολλοί εσωστρεφείς άνθρωποι νιώθουν άνετα έτσι.

. Ίσως απλώς προτιμάς να είσαι μόνος/η σου. Πολλοί εσωστρεφείς άνθρωποι νιώθουν άνετα έτσι. Τα ενδιαφέροντά σου δεν ταιριάζουν με των άλλων . Ίσως προτιμάς καφέ και συζητήσεις αντί για μπαρ και ποδόσφαιρο.

. Ίσως προτιμάς καφέ και συζητήσεις αντί για μπαρ και ποδόσφαιρο. Δεν ξέρεις πού να ψάξεις. Η δουλειά ή ο τρόπος ζωής σου μπορεί να περιορίζει τις ευκαιρίες γνωριμιών.

Η δουλειά ή ο τρόπος ζωής σου μπορεί να περιορίζει τις ευκαιρίες γνωριμιών. Προσπαθείς υπερβολικά. Η πίεση μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν άβολα.

Η πίεση μπορεί να κάνει τους άλλους να νιώθουν άβολα. Δεν δίνεις προτεραιότητα στις φιλίες . Αν δεν κρατάς επαφή, οι σχέσεις συχνά σβήνουν.

. Αν δεν κρατάς επαφή, οι σχέσεις συχνά σβήνουν. Οι σχέσεις σου είναι επιφανειακές . Γνωρίζεις πολλούς, αλλά δεν αφήνεις κανέναν να σε πλησιάσει πραγματικά.

. Γνωρίζεις πολλούς, αλλά δεν αφήνεις κανέναν να σε πλησιάσει πραγματικά. Η ζωή σου είναι ήδη «γεμάτη». Δουλειά, οικογένεια, σπουδές και υποχρεώσεις καταλαμβάνουν όλο τον χρόνο σου.

Τα οφέλη μιας καλής κοινωνικής ζωής

Οι φίλοι μπορούν να προσφέρουν συναισθηματική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Μερικά ακόμη οφέλη είναι:

Μεγαλύτερη ευτυχία. Περισσότερες και ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις συνδέονται με αυξημένη ευτυχία.

Περισσότερες και ποιοτικές κοινωνικές σχέσεις συνδέονται με αυξημένη ευτυχία. Προσωπική ανάπτυξη. Οι φιλίες βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων.

Οι φιλίες βοηθούν στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Μείωση ψυχικής δυσφορίας. Η κοινωνική απομόνωση αυξάνει το άγχος και τη θλίψη, σε αντίθεση με τους φίλους.

Η κοινωνική απομόνωση αυξάνει το άγχος και τη θλίψη, σε αντίθεση με τους φίλους. Καλύτερη υγεία. Οι φιλίες συνδέονται με καλύτερα αποτελέσματα υγείας.

Τι να κάνεις αν δεν έχεις φίλους

Λοιπόν, τι μπορείς να κάνεις αν δεν έχεις φίλους και θέλεις να αποκτήσεις; Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αναζητήσεις και να καλλιεργήσεις νέες φιλίες.

Μερικές χρήσιμες στρατηγικές:

Μην φοβάσαι την απόρριψη. Δεν θα «ταιριάξεις» με κάθε άνθρωπο που μιλάς - και αυτό είναι απολύτως εντάξει! Κάποιες φιλίες προορίζονται να κρατήσουν και να εξελιχθούν σε δεσμούς ζωής, ενώ άλλες είναι προσωρινές.

Δεν θα «ταιριάξεις» με κάθε άνθρωπο που μιλάς - και αυτό είναι απολύτως εντάξει! Κάποιες φιλίες προορίζονται να κρατήσουν και να εξελιχθούν σε δεσμούς ζωής, ενώ άλλες είναι προσωρινές. Βρες ανθρώπους με παρόμοια ενδιαφέροντα. Σκέψου τι σου αρέσει να κάνεις και με ποιον θα ήθελες να το μοιραστείς. Για παράδειγμα, σου αρέσει το διάβασμα; Βρες έναν φίλο ή μια φίλη που αγαπά επίσης τα βιβλία.

Σκέψου τι σου αρέσει να κάνεις και με ποιον θα ήθελες να το μοιραστείς. Για παράδειγμα, σου αρέσει το διάβασμα; Βρες έναν φίλο ή μια φίλη που αγαπά επίσης τα βιβλία. Μετέτρεψε τις γνωριμίες σε φιλίες. Μπορείς να κάνεις μια απλή γνωριμία φίλο ή φίλη μιλώντας πού και πού μαζί τους, μαθαίνοντας περισσότερα για τα ενδιαφέροντά τους και μοιραζόμενος/η τις σκέψεις σου.

Μπορείς να κάνεις μια απλή γνωριμία φίλο ή φίλη μιλώντας πού και πού μαζί τους, μαθαίνοντας περισσότερα για τα ενδιαφέροντά τους και μοιραζόμενος/η τις σκέψεις σου. Πρόσφερε εθελοντικά τον χρόνο σου. Ο εθελοντισμός είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να γνωρίσεις νέους ανθρώπους που παθιάζονται με τα ίδια πράγματα με εσένα! Θα μάθεις τι τους ενδιαφέρει, θα τους κάνεις ερωτήσεις και θα γνωρίσεις καλύτερα τον τρόπο ζωής τους.

Πού μπορείς να κάνεις νέους φίλους

Σε συλλόγους και οργανώσεις

Σε μαθήματα ή σεμινάρια

Στη δουλειά

Σε ομάδες στα social media

Βγαίνοντας περισσότερο έξω (πάρκα, μουσεία, καφέ)

Πώς να διατηρήσεις τις φιλίες

Προγραμμάτισε χρόνο για τους φίλους σου

Να είσαι καλός φίλος

Κράτα επαφή, ακόμη κι από απόσταση

Να θυμάσαι: η ποιότητα μετράει περισσότερο από την ποσότητα. Δεν χρειάζεσαι πολλούς φίλους, ένας ή δύο καλοί είναι αρκετοί.

Πηγή: verywellmind.com