Ισχυρή χαλαζόπτωση έπληξε τα νησιά του Βόρειου Αιγαίου.

Ισχυρά καιρικά φαινόμενα πλήττουν τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου εξαιτίας ενός χαμηλού βαρομετρικού που κινείται προς τα ανατολικά.

Όπως μεταδίδει το limnosfm100.gr, στο Θρακικό Πέλαγος ήδη πνέουν ισχυροί ανατολικοί και βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 7 έως 8 μποφόρ, οι οποίοι αναμένεται να συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 10/02.

{https://x.com/ForecastGreece/status/2020825756251926565}

Στο Βορειοανατολικό Αιγαίο, θα υπάρξει ενίσχυση των ανέμων στα 7 με 8 μποφόρ από τις 21:00 της Δευτέρας την ισχύ τους να διατηρείται τουλάχιστον έως τα ξημερώματα.

Η κακοκαιρία πλήττει ήδη τη Χίο, με έντονη χαλαζόπτωση και ισχυρούς ανέμους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.facebook.com/groups/131248040584560/posts/2653714175004588}

Λόγω των θυελλωδών ανέμων που θα επικρατήσουν στην περιοχή δεν αποκλείεται να υπάρξουν επιπτώσεις στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια που συνδέουν τα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου.