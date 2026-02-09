Ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Μπέττυ Μαγγίρα και η Κατερίνα Βρανά θα βρίσκονται στην παρουσίαση του Sing For Greece για τη Eurovision 2026.

Το βράδυ της Κυριακής 8 Φεβρουαρίου, μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, προβλήθηκε μία εκπομπή αφιερωμένη στους ημιτελικούς και στον εθνικό τελικό «Sing For Greece», όπου προβλήθηκαν τα 28 τραγούδια που διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026.

Όπως έχει γίνει γνωστό ο Α’ Ημιτελικός, αναμένεται να προβληθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00 και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου την ίδια ώρα ο θα μεταδοθεί ο Β’ Ημιτελικός. Ο Μεγάλος Τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.

Η κάμερα της εκπομπής «Νωρίς – νωρίς», βρέθηκε στα παρασκήνια του «EurovisionGR», όπου και απέσπασε ορισμένες δηλώσεις από τους τρεις παρουσιαστές που έδωσαν το «παρών» στη χθεσινή βραδιά.

Συγκεκριμένα, στο τιμόνι της παρουσίασης του Sing For Greece, βρίσκονται ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Κατερίνα Βρανά και η Μπέττυ Μαγγίρα, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο ρόλο τους, τη συμμετοχή τους, τη συνεργασία τους αλλά και τις εκπλήξεις που περιμένει το κοινό της Eurovision.

Eurovision 2026: Όσα ανέφεραν ο Γιώργος Καπουτζίδης, η Κατερίνα Βρανά και η Μπέττυ Μαγγίρα

Αρχικά ο Γιώργος Καπουτζίδης αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο σκοπεύουν να παρουσιάσουν την εκπομπή Sing For Greece:

«Είναι διαφορετικό γιατί έχει πάρα πολλούς διαγωνιζόμενους. Είναι 28. Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, οπότε πρέπει να δώσουμε βάση στο διαγωνιστικό. 14 τραγούδια σε κάθε βραδιά. Δεν μπορούμε να κάνουμε χιούμορ και σκερτσάκια, αλλά έχουμε βάλει χιούμορ στις καρτ – ποστάλ μας. Τρεις είμαστε, είναι σίγουρο ότι θα πειράξει ο ένας τον άλλον. Δεν ετοιμάζουμε θεατρικό δρώμενο, θα βγει αυθόρμητο… Ανυπομονώ να περάσω πολύ ωραία με τη Μπέττυ και την Κατερίνα..», σημείωσε ο ηθοποιός και σε άλλο σημείο πρόσθεσε:

Με τη σειρά της, η Κατερίνα Βρανά, η οποία αναλαμβάνει για πρώτη φορά χρέη παρουσιάστριας δήλωσε για το Sing For Greece:

«Με ενθουσιάζει, είμαι πολύ ανυπόμονη και λίγο άγχος το έχω, αλλά επειδή εμένα η ειδικότητά μου είναι η live παράσταση, όπου λειτουργώ πάρα πολύ με αυτοσχεδιασμό πάνω σε υπάρχοντα κείμενα, θέλω να πιστεύω ότι θα πάει πολύ καλά και έχω δίπλα μου δύο επαγγελματίες, μπορώ να βασιστώ πάνω τους απόλυτα. Με αυτό το τρίο νομίζω θα έπρεπε να έχουμε λίγο χώρο ο καθένας να είμαστε ο εαυτός μας και να βγάλουμε τη χημεία που έχει αναπτυχθεί μεταξύ μας».

Στη συνέχεια, η Μπέττυ Μαγγίρα, μίλησε στην κάμερα λέγοντας:

«Μπορεί οι καρτ ποστάλ που γυρίσαμε και αυτά που λέγονται και κάνουμε με τον Γιώργο και την Κατερίνα πιστεύω θα συζητηθούνε. Τα γυρίσματα έπρεπε να γίνουν μέσα σε δύο μέρες. Περάσαμε πολύ ωραία οπότε δεν μας κατέβαλε η κούραση… Σίγουρα τον κεντρικό ρόλο τον πρωταγωνιστικό τον έχουν τα παιδιά», τόνισε αρχικά και πρόσθεσε:

«Επειδή λοιπόν είναι πάρα πολλά τα τραγούδια, δεν μένει χρόνος για να κάνουμε εμείς πράγματα πολλά. Άρα τα κάνουμε μέσω των καρτ ποστάλ, αυτά τα μικρά σκετσάκια, που είναι η παρουσίαση των παιδιών και για να σπάσουμε και λίγο τη σοβαρότητα του πράγματος, αλλά να μην έχουμε σοβαροφάνεια, γιατί είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού, ο οποίος το μόνο που θέλουμε να μας φέρει είναι χαρά, περηφάνια στη χώρα».

