Η τοποθέτηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ αναφορικά με τις καταγγελίες του για τη Στρατινάκη.

Ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στις καταγγελίες που είχε κάνει από τον Απρίλιο του 2020 για την πρώην γενική γραμματέα του υπουργού Εργασίας, Άννα Στρατινάκη, τονίζοντας πως δεν τον έχουν καλέσει εισαγγελείς.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή «10 παντού» του OPEN, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ επεσήμανε ότι είχε κάνει από τον Απρίλιο του 2020 «πολύ συγκεκριμένες και ονομαστικές» καταγγελίες για την Άννα Στρατινάκη και τον τότε σύντροφό της και μετέπειτα σύζυγό της.

Όταν ρωτήθηκε αν θα πάει να καταγγείλει με στοιχεία σε περίπτωση που τον καλέσει τώρα εισαγγελέας, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε: «Σας έχουν πει ότι με έχουν καλέσει πολλές φορές ότι δεν πήγα για να καταθέσω στοιχεία; Το πρόβλημα είναι ότι εγώ βγάζω διαρκώς και στέλνω στοιχεία και δεν με καλούν».

Επίσης, κατηγόρησε για θράσος την κυβέρνηση, για την απόφαση που πήρε τον προηγούμενο μήνα να τοποθετήσει την κ. Στρατινάκη αντιπρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή.

Τέλος, ο Παύλος Πολάκης αναφέρθηκε στα όσα είπε στην τελευταία συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. «Δεν πρέπει να δοθεί καμία συναίνεση για συνταγματική αναθεώρηση στην κυβέρνηση Μητσοτάκη η οποία έχει τσαλαπατήσει το Σύνταγμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν θα γίνει πλυντήριο για τις συνταγματικές αλλαγές που σχεδιάζει ο Μητσοτάκης», επεσήμανε.

Ακόμα, δήλωσε πως ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υπέρ των συνεργασιών των δημοκρατικών και προοδευτικών δυνάμεων αλλά θα πρέπει να έχει διακριτό ρόλο στις επόμενες εκλογές. Αν κάποιοι σκέφτονται ότι θα πάρουν το ΣΥΡΙΖΑ και θα πάνε αλλού, να ξέρουν ότι αυτό δεν θα γίνει, υπογράμμισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.youtube.com/watch?v=HSZOYfTHO3s}