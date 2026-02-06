Οι γονείς λένε «όχι» σε ένα σχολείο εξετάσεων και φροντιστηρίων όπως προωθείται μέσω Εθνικού Απολυτήριου.

Οι γονείς κφράζουν έντονη ανησυχία και πλήρη αντίθεση απέναντι στο νέο σχέδιο του Υπουργείου Παιδείας για το Εθνικό Απολυτήριο.Εθνικό Απολυτήριο. Όπως τονίζουν, η πρόταση αυτή δεν στοχεύει στη βελτίωση της εκπαίδευσης, αλλά μετατρέπει το Λύκειο σε έναν συνεχή αγώνα εξετάσεων, άγχους και βαθμοθηρίας, υποβαθμίζοντας τον μορφωτικό του ρόλο.

Η Ομοσπονδία Γονέων Κηδεμόνων Αττικής σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι, αν υπήρχε πραγματικό ενδιαφέρον για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, θα είχαν καλυφθεί τα κενά των εκπαιδευτικών, θα είχαν εξασφαλιστεί σύγχρονα και ασφαλή σχολεία, θα είχαν επανδρωθεί οι σχολικές μονάδες με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτές και θα είχε δοθεί εκπαιδευτική παράλληλη στήριξη σε κάθε μαθητή που τη χρειάζεται. Επιπλέον, η παιδεία θα είχε περισσότερη χρηματοδότηση, χωρίς απαξιωτικές δηλώσεις για τους εκπαιδευτικούς, όπως το γνωστό «το τζάμπα πέθανε».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5gxziy5n35?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το «Εθνικό Απολυτήριο» θα κάνει το σχολείο χειρότερο

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι το «Εθνικό Απολυτήριο» θα υποβαθμίσει ακόμα περισσότερο το σχολείο. Με Πανελλήνιες σε κάθε τάξη του Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα και Τράπεζα Θεμάτων, οι μαθητές βρίσκονται αντιμέτωποι με έναν ατελείωτο αγώνα βαθμολογίας, άγχους και πίεσης. Το αποτέλεσμα είναι πανικός, παπαγαλία, ελάχιστος ελεύθερος χρόνος, και έλλειψη χαράς και δημιουργικότητας σε μια κρίσιμη ηλικία.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι οι οικογένειες καλούνται να καλύψουν τα έξοδα των φροντιστηρίων, που πλέον ξεκινούν από το δημοτικό, και οι μαθητές βλέπουν τις σπουδές να γίνονται μακρινό όνειρο για όσους δεν διαθέτουν τα απαραίτητα οικονομικά μέσα. Οι εκπαιδευτικοί τρέχουν να βγάλουν την ύλη, χωρίς δυνατότητα ουσιαστικής ενασχόλησης με κάθε παιδί, ανάλογα με τις ανάγκες, τις κλίσεις και τα ενδιαφέροντά του. Το σχολείο κινδυνεύει να μετατραπεί σε έναν μαραθώνιο με βαθμούς, αντί για χώρο μάθησης και δημιουργίας, ενώ η μόρφωση πλέον καθορίζεται από τις «τσέπες» των οικογενειών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Είμαστε γονείς! Είμαστε το στήριγμα των παιδιών μας! Δεν παραιτούμαστε από όσα δικαιούνται!», τονίζουν, καλώντας όλους να σταθούν απέναντι σε πολιτικές που υπονομεύουν το μέλλον των παιδιών. Μαζί διεκδικούν μόρφωση, ασφάλεια και ζωή που αξίζει στους μαθητές. Παράλληλα η Ομοσπονδία καλεί τους γονείς και τους μαθητές να συμμετάσχουν στο μαθητικό συλλαλητήριο την Πέμπτη, 26 Φλεβάρη, 12:00 στα Προπύλαια.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg7044zhhlr5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ανακοίνωση των Γονέων

«Δεν μας ξεγελάει η Κυβέρνηση όταν ξαφνικά την έπιασε ο «πόνος» να «συζητήσει» μαζί μας για να κάνει καλύτερο το σχολείο! Αν ήθελε να βελτιώσει το σχολείο θα κάλυπτε τα κενά των εκπαιδευτικών! Θα εξασφάλιζε σύγχρονα & ασφαλή σχολεία! Θα επάνδρωνε τα σχολεία με ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές! Θα παρείχε εκπαιδευτικό παράλληλης στήριξης σε κάθε μαθητή που τον έχει ανάγκη! Αν ήθελε να βελτιώσει το σχολείο θα έδινε περισσότερα χρήματα για την παιδεία και δεν θα προκαλούσε όλους τους εμπλεκόμενους με την εκπαιδευτική διαδικασία δηλώνοντας δια στόματος στελεχών της πως “το τζάμπα πέθανε” για τους εκπαιδευτικούς.

Το «Εθνικό Απολυτήριο» που φέρνει η Κυβέρνηση θα κάνει το σχολείο χειρότερο! Με πανελλαδικές εξετάσεις σε κάθε τάξη του Λυκείου, σε όλα τα μαθήματα & Τράπεζα Θεμάτων... Με τα παιδιά μας σε ένα ατελείωτο τρέξιμο & συνεχόμενο κυνήγι βαθμολογίας βουτηγμένα στο άγχος & την πίεση, στον πανικό & την παπαγαλία, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς χαρά και δημιουργικότητα στην πιο κρίσιμη ηλικία... Με γονείς με άδειες τσέπες διαρκώς από τα φροντιστήρια τα οποία; Πλέον ξεκινάνε από το δημοτικό... Λεφτά, λεφτά και πάλι λεφτά ακόμα ακόμα και για το απολυτήριο λυκείου... Με εκπαιδευτικούς τρεχαντήρια προκειμένου να βγαίνει η ύλη! Χωρίς δυνατότητα προσωπικής ενασχόλησης με το κάθε παιδί με βάση τις αδυναμίες του, την κλίση και τα ενδιαφέροντά του... Με το σχολείο να μετατρέπεται ακόμα πιο πολύ σε ένα μαραθώνιο αλλά με υποβαθμισμένο μορφωτικό ρόλο και αποτελέσματα ανάλογα τις «τσέπες» των οικογενειών... Με σπουδές μακρινό όνειρο για όσους δεν έχουν λεφτά είτε για τα φροντιστήρια που θα εκτοξευτούν ακόμα παραπάνω είτε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια.

Είμαστε γονείς!

Είμαστε το στήριγμα για τα παιδιά μας!

Δεν παραιτούμαστε από όσα δικαιούνται τα παιδιά μας!

Οφείλουμε να σταθούμε ενάντια σε όσους υπονομεύουν το μέλλον τους!

Να μη διανοηθούν να φέρουν το Εθνικό Απολυτήριο!»