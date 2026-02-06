Αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η πρόσφατη κατάρρευση οφείλεται περισσότερο σε ένα γενικευμένο κλίμα αποστροφής ρίσκου παρά σε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ακραία μεταβλητότητα καθιστά τις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ιδιαίτερα επισφαλείς

Η ακραία μεταβλητότητα που καταγράφει η τιμή του ασημιού τις τελευταίες ημέρες έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στις αγορές, με τους επενδυτές να αναζητούν το πού και πότε μπορεί να διαμορφωθεί το χαμηλότερο σημείο των τιμών. Η μεταβλητότητα του πολύτιμου μετάλλου σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα έχει ξεπεράσει το 100%, γεγονός που έχει κλονίσει την εμπιστοσύνη και έχει εντείνει τις απότομες διακυμάνσεις.

Την Πέμπτη, οι τιμές spot του ασημιού υποχώρησαν έως και 10% πριν περιορίσουν τις απώλειες και περάσουν σε άνοδο άνω του 2%, στα 73 δολάρια ανά ουγκιά αργά το βράδυ ώρα Ανατολικής Ακτής. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη κινήθηκαν χαμηλότερα κατά περισσότερο από 5%, στα 72,34 δολάρια. Το μέταλλο είχε εκτιναχθεί νωρίτερα φέτος σε ιστορικό υψηλό, πριν σημειώσει πτώση σχεδόν 30% την προηγούμενη Παρασκευή. Έκτοτε δυσκολεύεται να σταθεροποιηθεί, με πρόσκαιρη ανάκαμψη στις αρχές της εβδομάδας και νέα βουτιά 19% την Πέμπτη.

Αναλυτές της UBS εκτιμούν ότι η πρόσφατη κατάρρευση οφείλεται περισσότερο σε ένα γενικευμένο κλίμα αποστροφής ρίσκου παρά σε επιδείνωση των θεμελιωδών μεγεθών, προειδοποιώντας ωστόσο ότι η ακραία μεταβλητότητα καθιστά τις βραχυπρόθεσμες τοποθετήσεις ιδιαίτερα επισφαλείς. Όπως επισημαίνει η τράπεζα, η μηνιαία μεταβλητότητα του ασημιού έχει πλέον ξεπεράσει το 100%, κάτι που προμηνύει έντονες κινήσεις των τιμών στο άμεσο μέλλον, ενώ χωρίς σταθερή επενδυτική ζήτηση το μέταλλο ενδέχεται να δυσκολευτεί να διατηρηθεί πάνω από τα 85 δολάρια ανά ουγκιά.

Από τις αρχές του έτους, το ασήμι έχει καταγράψει 11 κινήσεις της τάξης του 5% ή και περισσότερο προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι στρατηγικοί αναλυτές της UBS δηλώνουν ότι δεν θεωρούν ελκυστική τη μακροπρόθεσμη έκθεση στο μέταλλο στα τρέχοντα επίπεδα τιμών.

Παρά τη βραχυπρόθεσμη αβεβαιότητα, η UBS υποστηρίζει ότι οι μακροπρόθεσμες προοπτικές παραμένουν θετικές. Η τράπεζα εκτιμά ότι τα χαμηλότερα ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια, οι ανησυχίες για το παγκόσμιο χρέος, η αποδυνάμωση του δολαρίου και η προσδοκία ανάκαμψης της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης το 2026 θα μπορούσαν να στηρίξουν τις τιμές. Παράλληλα, προβλέπει έλλειμμα στην αγορά σχεδόν 300 εκατ. ουγκιών φέτος, με τη ζήτηση για επενδυτικούς σκοπούς να ξεπερνά τα 400 εκατ. ουγκίες, αν και σημειώνει ότι οι υψηλές τιμές ενδέχεται να περιορίσουν τη βιομηχανική κατανάλωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απότομη άνοδος των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης έχει δημιουργήσει ευκαιρίες για στρατηγικές που στοχεύουν στη διαμόρφωση ενός «πατώματος» τιμών, αντί για περαιτέρω κέρδη.

Με τη μηνιαία μεταβλητότητα κοντά στο 80%, η UBS θεωρεί πιο ελκυστικές τις τοποθετήσεις που ωφελούνται από τη διατήρηση της τιμής πάνω από τα 65 δολάρια ανά ουγκιά, υποδηλώνοντας ότι μια βαθύτερη κατάρρευση κάτω από αυτό το επίπεδο δεν θεωρείται πιθανή άμεσα.