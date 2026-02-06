Εκτός από μισθούς ή αμοιβές, εισόδημα θεωρούνται και οι τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ υποχρέωση δήλωσης μπορεί να προκύψει και από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης - ακόμη και αν δεν υπάρχει πραγματικό εισόδημα.

Τη σχέση τους με την εφορία ξεκινούν εφέτος όσοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025, καθώς καλούνται να υποβάλουν για πρώτη φορά φορολογική δήλωση.

Η ενηλικίωση συνοδεύεται πλέον από φορολογικές υποχρεώσεις, αφού η δήλωση είναι υποχρεωτική για όσους απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και ενός ευρώ, αλλά και για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα με εισόδημα, περιουσιακά στοιχεία ή τραπεζικούς τόκους.

Το Dnews.gr παραθέτει ένα πρακτικό οδηγό για το πρώτο «ραντεβού» των 18άρηδων με την εφορία:

1. Ποιοι νέοι υποχρεούνται να υποβάλουν φέτος φορολογική δήλωση;

Όσοι και όσες συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέσα στο 2025 υποχρεούνται να υποβάλουν φορολογική δήλωση, εφόσον απέκτησαν οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα, ακόμη και αν πρόκειται για μόλις ένα ευρώ. Η υποχρέωση ισχύει και για ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

2. Τι θεωρείται εισόδημα ή λόγος που «ανοίγει» υποχρέωση δήλωσης;

Εκτός από μισθούς ή αμοιβές, εισόδημα θεωρούνται και οι τόκοι από τραπεζικούς λογαριασμούς, ενώ υποχρέωση δήλωσης μπορεί να προκύψει και από την κατοχή περιουσιακών στοιχείων που δημιουργούν τεκμήρια διαβίωσης, όπως κατοικία ή αυτοκίνητο, ακόμη και αν δεν υπάρχει πραγματικό εισόδημα.

3. Πρέπει να κάνουν δήλωση και τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα;

Ναι, εφόσον είχαν έστω και ένα ευρώ εισόδημα μέσα στο 2025, τραπεζικούς λογαριασμούς με πιστωμένους τόκους ή περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται υπόψη για τεκμήρια διαβίωσης, ακόμη κι αν εξακολουθούν να εμφανίζονται ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση των γονέων τους.

4. Χρειάζονται ΑΦΜ οι νέοι φορολογούμενοι;

Η ΑΑΔΕ έχει ήδη χορηγήσει αυτόματα ΑΦΜ σε όσους ήταν ανήλικοι και συμπλήρωσαν το 18ο έτος. Ωστόσο, για να μπορέσουν να υποβάλουν φορολογική δήλωση ηλεκτρονικά, απαιτούνται και κωδικοί πρόσβασης στο Taxisnet.

5. Τι είναι ο κλειδάριθμος και γιατί είναι απαραίτητος;

Ο κλειδάριθμος είναι ένας μοναδικός αριθμός που εκδίδεται κατά την εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση του λογαριασμού στο Taxisnet και για λόγους ασφάλειας, όπως η επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.

6. Πώς αποκτούν κλειδάριθμο οι νέοι φορολογούμενοι;

Η αίτηση για κλειδάριθμο γίνεται αποκλειστικά μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE, στην εφαρμογή «Κλειδάριθμος». Ακολουθεί αυτοματοποιημένος έλεγχος ταυτοποίησης του κινητού τηλεφώνου και, εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς, οι κωδικοί και ο κλειδάριθμος αποστέλλονται στο δηλωμένο e-mail.

7. Τι γίνεται αν δεν ολοκληρωθεί η ηλεκτρονική ταυτοποίηση;

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτοματοποιημένη ταυτοποίηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει εναλλακτικά ταυτοποίηση μέσω βιντεοκλήσης στο myAADElive ή με φυσική παρουσία στη ΔΟΥ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορεί κανονικά να υποβάλει την πρώτη του φορολογική δήλωση.