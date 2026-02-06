Ο υπουργός Ναυτιλίας επισήμανε πως δεν θα προδικάσει το αποτέλεσμα της εν εξελίξει έρευνας και δήλωσε πως ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο καθώς έγινε όπως υποστήριξε «ό,τι λένε οι κανόνες εμπλοκής».

«Δεν πρόκειται να προδικάσω κανένα αποτέλεσμα της ΕΔΕ για την οποία μαζεύεται υλικό από κάθε πηγή, πόσω μάλλον της δικαστικής διερεύνησης», τονισε ο Βασίλης Κικίλιας ενημερώνοντας τα κόμματα για την τραγωδία στην Χίο, εγκαλώντας παράλληλα την αντιπολίτευση για τη στάση της σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως οι «μόνες αρμόδιες είναι οι δικαστικές αρχές και όχι όσοι προφασίζονται ότι είναι δικαστές έναντι των δικαστικών αρχών».

«Το εθνικό είναι έτη φωτός πιο σημαντικό από το κομματικό», συνέχισε και ζήτησε να μην συνεχιστούν «προσβλητικοί» και «ανοίκειοι» χαρακτηρισμοί προς τα στελέχη του Λιμενικού, ώστε «να μην δίνουν λαβή στον οποιοδήποτε απέναντι να κάνει ζημιά στα εθνικά συμφέροντα». «Δεν δεχόμαστε μαθήματα πατριωτισμού ή ανθρωπιάς από κανέναν», συμπλήρωσε με νόημα.

«Έγινε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο»

«Η εικόνα που έχουμε είναι ότι υπήρξε αιφνίδια αλλαγή πορείας με επικίνδυνο ελιγμό του σκάφους του διακινητή, η οποία προξένησε τη σύγκρουση με το πλωτό του Λιμενικού και πως οι ενέργειες διάσωσης ξεκίνησαν από την πρώτη στιγμή με τη συμμετοχή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων της περιοχής», σημείωσε μιλώντας στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων για το συμβάν που κόστισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Παραλληλα ανέφερε οτι το πλωτό του Λιμενικού κάλεσε το σκάφος του διακινητή να σταματήσει χωρίς να υπάρχει ανταπόκριση, εκείνο έκανε «επικίνδυνους ελιγμούς», με αποτέλεσμα να υπάρξει «πρόσκρουση στη δεξιά πλευρά του πλωτού του Λιμενικού». «Η σφοδρότατη σύγκρουση είχε ως αποτέλεσμα την πτώση στη θάλασσα και την πρόκληση θανάσιμων τραυματισμών», πρόσθεσε.

«Έχουμε καθήκον να φυλάσσουμε θαλάσσια σύνορα, προφανώς έχουμε θαλάσσια σύνορα, είμαστε χώρα όχι χώρος» ανέφερε στην συνέχεια και αναφερόμενος στα στελέχη του Λιμενικού τόνισε: «Ο μέσος όρος μισθού αυτών των ανθρώπων είναι με τα επιδόματα μαζί 1000 ευρώ. Είναι στα τέσσερα άκρα της πατρίδας μας μέρα νύχτα με αντίξοες συνθήκες και υπερασπίζονται την πατρίδα, τους υποστηρίζουμε, τους τιμούμε. Προφανώς όταν προκύπτει δικαστική εμπλοκή ή ΕΔΕ αυτά είναι ξένα από την εκτελεστική εξουσία, αλλά μιλάμε για αυτά τα παιδιά που με πατριωτισμό δίνουν μάχη για την πατρίδα μας».