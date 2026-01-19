Σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για ιδιοκτήτες ακινήτων που ανακαίνισαν κατοικίες ή έβγαλαν στην αγορά κλειστά σπίτια και ακίνητα που μέχρι πρόσφατα διατίθεντο για βραχυχρόνια μίσθωση.

Με λιγότερο φόρο θα βρεθούν εφέτος αντιμέτωποι χιλιάδες φορολογούμενοι, καθώς μια σειρά από αλλαγές στο φορολογικό σύστημα μειώνουν τις επιβαρύνσεις για πέντε βασικές κατηγορίες πολιτών.

Κερδισμένοι είναι κυρίως οι ελεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, οι νέες μητέρες που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, αλλά και όσοι επιβαρύνονται από τα τεκμήρια διαβίωσης. Παράλληλα, σημαντικές ελαφρύνσεις προβλέπονται για ιδιοκτήτες ακινήτων που ανακαίνισαν κατοικίες ή έβγαλαν στην αγορά κλειστά σπίτια και ακίνητα που μέχρι πρόσφατα διατίθεντο για βραχυχρόνια μίσθωση. Το «κούρεμα» των τεκμηρίων, οι μειώσεις στο τεκμαρτό εισόδημα και οι εκπτώσεις φόρου για δαπάνες ανακαίνισης αναμένεται να κάνουν τα εφετινά εκκαθαριστικά πιο ελαφριά.

Το Dnews.gr παραθέτει μια σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων για το ποιοι θα πληρώσουν το 2026 λιγότερο φόρο σε σχέση με το 2025:

1. Ποιοι φορολογούμενοι θα δουν σίγουρα χαμηλότερο εκκαθαριστικό το 2026;

Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν όσοι εντάσσονται στις νέες ευνοϊκές ρυθμίσεις που μειώνουν το τεκμαρτό εισόδημα, περιορίζουν τα τεκμήρια διαβίωσης ή προβλέπουν απαλλαγές και εκπτώσεις φόρου. Πρόκειται κυρίως για ελεύθερους επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς, νέες μητέρες – επαγγελματίες, φορολογουμένους με υψηλά τεκμήρια, καθώς και ιδιοκτήτες ακινήτων που εκμεταλλεύτηκαν τα φορολογικά κίνητρα για μισθώσεις και ανακαινίσεις.

2. Πώς επηρεάζονται οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε μικρούς οικισμούς;

Οι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκων, εκτός Αττικής, θα φορολογηθούν με τεκμαρτό εισόδημα μειωμένο κατά 50%. Αυτό σημαίνει σημαντικά χαμηλότερη βάση υπολογισμού του φόρου σε σχέση με το 2025 και, κατά συνέπεια, μικρότερη τελική επιβάρυνση.

3. Τι αλλάζει για τις νέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα;

Οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί μέσα στο 2025 εξαιρούνται πλήρως από το τεκμαρτό εισόδημα. Το 2026 θα φορολογηθούν αποκλειστικά με βάση τα πραγματικά εισοδήματα που θα δηλώσουν, κάτι που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί σε αισθητά χαμηλότερο φόρο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

4. Ποιοι θα ωφεληθούν από τη μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης;

Φορολογούμενοι που «πιάνονταν» στα τεκμήρια για κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη αναψυχής θα πληρώσουν λιγότερο φόρο το 2026, καθώς τα τεκμήρια έχουν μειωθεί έως 35% για τα ακίνητα και πάνω από 50% για παλαιότερα αυτοκίνητα. Η αλλαγή αυτή περιορίζει το τεχνητά αυξημένο φορολογητέο εισόδημα που ίσχυε το 2025.

5. Υπάρχουν κερδισμένοι από την αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης;

Ναι. Όσοι ιδιοκτήτες έβγαλαν το 2025 στην αγορά κλειστές κατοικίες ή μετέτρεψαν ακίνητα από βραχυχρόνια σε μακροχρόνια μίσθωση, θα απαλλαγούν από τον φόρο για τα συγκεκριμένα εισοδήματα για τρία χρόνια. Έτσι, το 2026 δεν θα φορολογηθούν καθόλου για αυτά τα μισθώματα.

6. Πώς μειώνεται ο φόρος για όσους έκαναν ανακαινίσεις ακινήτων;

Οι ιδιοκτήτες που πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής ή αναβάθμισης ακινήτων μέσα στο 2025 δικαιούνται έκπτωση φόρου, η οποία κατανέμεται σε πέντε έτη. Το αποτέλεσμα είναι ότι στο εκκαθαριστικό του 2026 ο φόρος εισοδήματος μπορεί να μειωθεί έως και κατά 3.200 ευρώ, ανάλογα με το ύψος των δαπανών.

7. Τελικά, ποιο είναι το βασικό συμπέρασμα για το 2026;

Το 2026 θα είναι πιο «ελαφρύ» φορολογικά για χιλιάδες φορολογουμένους σε σχέση με το 2025, όχι λόγω γενικής μείωσης φόρων, αλλά εξαιτίας στοχευμένων παρεμβάσεων. Όσοι αξιοποίησαν τα νέα μέτρα ή ανήκουν στις ευνοημένες κατηγορίες θα δουν το όφελος ξεκάθαρα στο εκκαθαριστικό της επόμενης χρονιάς.