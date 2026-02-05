Η spot τιμή του ασημιού διαπραγματεύεται κατά 13% χαμηλότερα στα 76,97 δολάρια ανά ουγγιά.

Οι τιμές του ασημιού υποχωρούν την Πέμπτη, βάζοντας τέλος σε ένα διήμερο ράλι, καθώς το πολύτιμο μέταλλο συνεχίζει να δοκιμάζεται από ακραία μεταβλητότητα.

Η spot τιμή του ασημιού διαπραγματεύεται κατά 13% χαμηλότερα στα 76,97 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στη Νέα Υόρκη υποχωρούν πάνω από 8% στα 77,28 δολάρια ανά ουγγιά.

Το ασήμι είχε καταγράψει ρεκόρ τιμών πριν καταρρεύσει σχεδόν κατά 30% την περασμένη Παρασκευή. Από τις αρχές του 2025, οι τιμές του είχαν ενισχυθεί κατά περίπου 146%, σύμφωνα με στοιχεία της LSEG.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι οι έντονες διακυμάνσεις δεν οφείλονται στη φυσική ζήτηση, αλλά κυρίως σε κερδοσκοπικές ροές, θέσεις με υψηλή μόχλευση και συναλλαγές που καθοδηγούνται από την αγορά δικαιωμάτων προαίρεσης.

Όπως ανέφερε η Goldman Sachs σε σημείωμά της, καθώς οι τιμές άρχισαν να υποχωρούν, η αντιστάθμιση κινδύνου από τους dealers μετατράπηκε από αγορές σε ανοδικές κινήσεις σε πωλήσεις σε περιβάλλον πτώσης, ενεργοποιώντας stop-loss εντολές επενδυτών και προκαλώντας αλυσιδωτές απώλειες στο σύστημα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η διόρθωση του ασημιού αποδείχθηκε εντονότερη από εκείνη του χρυσού, γεγονός που αποδίδεται σε πιο περιορισμένες συνθήκες ρευστότητας στην αγορά του Λονδίνου, οι οποίες ενίσχυσαν τις διακυμάνσεις των τιμών.

Η Goldman σημείωσε επίσης ότι ο χρονισμός της μεταβλητότητας υποδηλώνει πως οι δυτικές επενδυτικές ροές, και όχι η κινεζική κερδοσκοπία, βρίσκονται πίσω από τη συσσώρευση και την απότομη αποεπένδυση, καθώς οι πιο βίαιες κινήσεις σημειώθηκαν όταν οι κινεζικές αγορές futures ήταν κλειστές.