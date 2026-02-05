Η αποκάλυψη για το επαγγελματικό του μέλλον και το σχόλιο για την Τσολάκη.

Μετά το τέλος της παράστασης «Το Όνομα», στην οποία πρωταγωνιστεί, ο Κρατερός Κατσούλης μίλησε στην Ελισσάβετ Παπακωνσταντίνου, που τον συνάντησε έξω από το θέατρο Αθηνά.

«Είναι και νωρίς νωρίς και όχι. Διάφορα πράγματα θεατρικά συζητάω ήδη. Τηλεοπτικά θα δούμε. Αλλά για να πούμε με σιγουριά, είναι νωρίς νωρίς ναι», δήλωσε για το επαγγελματικό του μέλλον, εκφράζοντας την επιθυμία του να συνεχιστεί και του χρόνου η εκπομπή Νωρίς Νωρίς, που παρουσιάζει με τη Μαρία Ηλιάκη στην ΕΡΤ.

