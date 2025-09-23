Τι αποκάλυψε ο Θανάσης Αλευράς για την επαγγελματική του πορεία στο χώρο;

Καλεσμένος στην εκπομπή «Νωρίς- νωρίς» βρέθηκε ο Θανάσης Αλευράς, όπου και παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Κρατερό Κατσούλη και την Μαρία Ηλιάκη.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, το πρωί της Τρίτης, 23 Σεπτεμβρίου, ο γνωστός ηθοποιός, μίλησε για την πορεία του στο χώρο της υποκριτικής, ενώ αποκάλυψε και ένα νέο εγχείρημα που ετοιμάζει για τον ερχόμενο χειμώνα.

Όσα αποκάλυψε ο Θανάσης Αλευράς

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο Θανάσης Αλευρά, αποκάλυψε πως ετοιμάζει την πρώτη του ταινία: «Λέω να κάνω μια ταινία, θα είναι η πρώτη μου φορά, δεν έχω κάνει μέχρι σήμερα. Γνώρισα τον Κωνσταντίνο Μουσούλη, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και λείπει πολλά χρόνια στην Αμερική. Τον γνώρισα σε ένα σεμινάριο, μιλήσαμε και μου είπε ότι θέλει να κάνει μια ταινία μεγάλου μήκους γιατί ήρθε μόνιμα στην Ελλάδα», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Συμπλήρωσε μάλιστα: «Είναι μια κωμωδία με τρεις ιστορίες σπονδυλωτές, όπου στο τέλος κάπως, οι ήρωες αυτοί έχουν κάποια σχέση μεταξύ τους. Είναι πολύ ωραίο, πολύ καλογραμμένο, με πολύ ωραίους ηθοποιού και συντελεστές».

Κλείνοντας μάλιστα, ανέφερε πως ετοιμάζει και νέα κείμενα για να υλοποιήσει ένα δικό του εγχείρημα: «Ο χειμώνας θα με πάει κάπως έτσι. Πρέπει να σκεφτώ και τη νέα μου παράσταση, να βγάλω τα κείμενα, θα κάνω κάτι δικό μου».

