Λίγο πριν τη μεγάλη πρεμιέρα του Porto Leone, ο Αλέκος Συσσοβίτης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Με αφορμή την επικείμενη πρεμιέρα του Porto Leone στον τηλεοπτικό σταθμό του Alpha, ο Αλέκος Συσσοβίτης, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή της Super Κατερίνα, όπου και παραχώρησε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στην παρουσιάστρια.

Πιο συγκεκριμένα, ο ηθοποιός, σήμερα, Τρίτη, 23 Σεπτεμβρίου, μίλησε με την Κατερίνα Καινούργιου, όπου μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε και στον ρόλο που υποδύεται στην νέα σειρά του Alpha.

Όσα είπε ο Αλέκος Συσσοβίτης για το Porto Leone

Αναφερόμενος λοιπόν στον ρόλο του και την νέα του επαγγελματική δουλειά στον Alpha, όπου και υποδύεται τον Καπετανάκο, δήλωσε: «Είναι ωραίο αν είσαι τρυφερός και γλυκός άνθρωπος να σου δίνουν το δικαίωμα να εκφράσεις και την άλλη σου πλευρά. Αν είσαι ένας καλός άνθρωπος, ωραίο είναι να κάνεις και έναν κακό άνθρωπο. Αυτός ο ονομαζόμενος κακός δεν είναι μόνο αυτό και θα το δούμε. Έχει μια αδυναμία, όπως κάθε θνητός. Θα το δούμε από την αρχή. Μιλάμε για την Τρούμπα του ’64. Διάβασα τι σημαίνει Τρούμπα».

Σε άλλο σημείο μάλιστα, αναφέρθηκε στον χαρακτήρα της σειράς λέγοντας: «Γίνεται σκληρός για να προστατεύσει την οικογένειά του. Η οικογένεια για τους Μανιάτες είναι υψηλά. Βάζει κάποιες αξίες ψηλά, το όνομά του και την οικογένειά του. Αυτός ο ονομαζόμενος κακός δεν είναι μόνο κακός. Στην αρχή θα τον συμπαθήσουμε. Θα δούμε στην πορεία… γιατί αλλάζουν οι ρόλοι».

Αποκάλυψε μάλιστα: «Θα χάσει τον γιο του. Επειδή όλοι μας κουβαλάμε έντονο παρελθόν από ην οικογένειά είναι σημαντικό να δούμε τι σημαίνει παιδί και γόνος για έναν άνθρωπο»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Δείτε το βίντεο:

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd02u402h33t?integrationId=40599y14juihe6ly}