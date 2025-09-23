Η Αλεξάνδρα παίρνει την απόφαση να καταγγείλει τον Σήφη για κακοποίηση.

Η δραματική σειρά του MEGA, «Η γη της ελιάς», επέστρεψε με ανατροπές αλλά και νέα μέτωπα που πυροδοτούν εξελίξεις.

Οι ήρωες βρίσκονται αντιμέτωποι με σκοτεινά μυστικά, εγκλήματα που σοκάρουν, σχέσεις που δοκιμάζονται και απειλές που ελλοχεύουν σε κάθε τους βήμα.

Τι θα δούμε στα επεισόδια 4 + 5 (Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου)

Η Ισμήνη συγκρούεται με τον Κωνσταντίνο, καθώς εκείνη επιμένει να καταγγείλει την παράνομη δραστηριότητα του Μανούσου, αλλά εκείνος φοβάται ότι κάτι τέτοιο θα τινάξει τη συνεργασία με τους Ρουσσάκηδες στον αέρα.

Η Ισμήνη αψηφά τις αντιρρήσεις του και μιλάει στη Μαρουσώ για όσα είδε, αγνοώντας πως η αστυνόμος είναι σε μυστική συμμαχία με τον Αντώνη. Η κηδεία του Σήφη γίνεται σε βαρύ κλίμα, με την Ερωφίλη και τον Μανώλη να συμπαραστέκονται στην Αλεξάνδρα.

Η Αριάδνη κι ο Κουράκος κάνουν μια σειρά εξετάσεων, καθώς εντείνουν την προσπάθειά τους να αποκτήσουν παιδί. Η Αμαλία κι ο Στέφανος συμβουλεύουν την Άννα να απευθυνθεί σε ψυχίατρο, αλλά εκείνη είναι αρνητική.

Την ίδια ώρα, ο Στέφανος πηγαίνει τη μικρή Μαλένα σε παιδοψυχολόγο, ενώ ζητά τη βοήθεια του Κουράκου προκειμένου να συλλέξουν πληροφορίες για το παρελθόν της μητέρας του παιδιού. Η Αλεξάνδρα σκέφτεται διαρκώς το μωρό κι επιμένει πως σχετίζεται με τη χαμένη της κόρη, τη Χριστιάνα.

Ο Στάθης ενημερώνει την Ιουλία ότι βγήκε το διαζύγιό τους, ενώ η Ερωφίλη τού εκμυστηρεύεται πως έχει αρχίσει να τον ερωτεύεται. Ο Τζον προτείνει στον Μιχάλη να αναλάβει την επίβλεψη και τη διεύθυνση του ελαιοτριβείου της Κρήτης.

Ο Πότης συναντά την Άννα στο νεκροταφείο και σιωπηλά συγχωρεί ο ένας τον άλλον για όσα μεσολάβησαν. Η Μαργαρίτα ανακαλύπτει πως η Αθηνά ενδίδει στο φλερτ του Ανδρέα Βαρώτσου.

Η Ισμήνη πηγαίνει πάλι στο Τμήμα και ζητά να μάθει τι έγινε με το περιστατικό που κατήγγειλε.

Η Μαρουσώ της λέει ένα ψέμα για να την ξεφορτωθεί. Η Αλεξάνδρα μιλά στη Μαργαρίτα για το πώς εξαφανίστηκε η μικρή της κόρη, η Χριστιάνα, πριν από δέκα χρόνια και της εξηγεί γιατί πιστεύει ότι ζει.

Ο Στέφανος προσπαθεί με διάφορες ερωτήσεις να μάθει κάποια πράγματα για τη ζωή της Μαλένας, μήπως και καταλήξει σε κάποιο συμπέρασμα για το ποια είναι η μητέρα της.

Η Δάφνη, στο ρεπό της, συναντιέται με τον Μιχάλη. Οι δυο τους περνούν αρκετό χρόνο μαζί, μαθαίνουν πράγματα ο ένας για τον άλλον και μια συμπάθεια αρχίζει να δημιουργείται μεταξύ τους.

Ο Στέφανος επισκέπτεται τη Βασιλική στο σπίτι της με τη δικαιολογία της Άννας. Προσπαθεί να της φερθεί ψυχρά και τυπικά, αλλά ο έρωτας τον κάνει να τα αφήσει όλα στην άκρη και τη φιλά με πάθος.

Ο Λυκούργος, σε μια τυχαία συζήτηση με τον Μανούσο, μαθαίνει ότι είναι συγγενής από το σόι της μητέρας του κι ότι η παλιά βεντέτα δεν έχει ξεχαστεί.

Ο δολοφόνος του Σήφη, και όχι μόνο, αφού όλοι πια είναι σίγουροι ότι πρόκειται για serial killer, αποκαλύπτεται.